DGP: Orlen rozmawia w sprawie wymiany aktywów Alert

PKN Orlen fot. Michał Perzyński/BiznesAlert.pl

Według Dziennika Gazety Prawnej, potencjalnymi partnerami Orlenu w wymianie aktywów mogą być BP, Shell, Total i OMV. Natomiast aktywa gdańskiej rafinerii zostaną wydzielone do nowej spółki odpowiedzialnej za jej zarządzanie.

Orlen szuka partnerów

– Patrzymy na całą Europę, ale w pierwszej kolejności pod kątem wymiany będziemy rozważać aktywa na rynkach, na których jesteśmy obecni, czyli mamy tam detal lub hurt, albo na rynkach sąsiadujących. Niemniej jednak nie zamykamy się na żadnego z partnerów, z którymi możemy budować długoterminową wartość – powiedział Robert Śleszyński, dyrektor wykonawczy ds. inwestycji kapitałowych w PKN Orlen, w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna.

Według niego interesujący może być też rynek niemiecki, gdyż działa tam wiele rafinerii w modelu joint venture. Poinformował również, że rozmowy z zainteresowanymi podmiotami już trwają, a wobec decyzji Komisji Europejskiej spółka musi uregulować proceduralnie m.in. zasady wdrożenia środków zaradczych z Lotosem i Skarbem Państwa.

Rafineria z nowym zarządcą

Z informacji gazety wynika również, że do sprzedaży lub wymiany 30 procent udziałów gdańskiej rafinerii Lotosu, Orlen musi zebrać aktywa rafinerii, które znajdują się obecnie w Grupie Lotos i spółce Lotos Asfalt oraz umieścić je w jednej nowo wydzielonej spółce Lotosu. Ma być to tzw. spółka processingowa, która ma zarabiać tylko na przerobie ropy, a nie na jej sprzedaży hurtowej. Ropa do przerobu będzie dostarczana przez przyszłych udziałowców (30 procent nowy podmiot i 70 procent Orlen) lub zakupy będą organizowane przez samo joint venture.

DGP zwraca uwagę, że nowy udziałowiec spółki processingowej będzie mógł handlować paliwem na rynku hurtowym za pomocą oddzielnej spółki hurtowej, a drugą będzie zarządzał Orlen lub Lotos. Mimo 30 procent udziału w spółce nabywca będzie otrzymywać 50 procent niektórych paliw wyprodukowanych przez gdańską rafinerię, takich jak diesel, benzyna i lekki olej opałowy – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Dziennik Gazeta Prawna/CIRE/Mariusz Marszałkowski