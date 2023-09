Biznes i nauka łączą siły przy budowie małego atomu w Polsce Alert

Orlen Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomią Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki inicjatywa pozwoli w perspektywie kilku najbliższych lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Fot. Wojciech Jakóbik

W dobie transformacji energetycznej jednym z kluczowych wyzwań dla polskiej gospodarki będzie rozwój energetyki zeroemisyjnej, w tym jądrowej. Podstawowym elementem całego procesu jest zadbanie o wykształcenie kadr technicznych w tym obszarze.

Utworzenie Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej otworzy perspektywę kompleksowego przygotowania fachowców w tej dziedzinie. Ośrodek będzie szkolić przyszłych inżynierów jądrowych, a także prowadzić działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie szeroko pojętego przemysłu energetycznego.

ECKKEJ umożliwi przyszłym kadrom dla energetyki jądrowej zdobywanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W ośrodku znajdzie się pełnoskalowy symulator reaktora BWRX-300, a więc takiego, który będzie wykorzystywany w blokach jądrowych budowanych przez Grupę Orlen w Polsce. Dla celów szkoleniowych zostanie odwzorowana także infrastruktura pomocnicza m.in. sterownia SMR-ów czy basen paliwowy.

Dodatkowo Centrum zostanie wyposażone w specjalistyczny sprzęt niezbędny do kształcenia przyszłych specjalistów jądrowych oraz przestrzeń szkoleniową z salami wykładowymi i częścią edukacyjną.

– Polska gospodarka musi podążać za aktualnymi trendami. Motorem tych zmian była i jest Grupa Orlen. Dlatego inwestujemy miliardy złotych w nisko- i zeroemisyjne źródła energii. Wspólnie z Orlen Synthos Green Energy planujemy budowę floty małych modułowych reaktorów jądrowych. Badania pokazują, że Polacy doskonale rozumieją potrzebę inwestycji w mały atom. Jednak aby skutecznie przeprowadzić ten proces już dziś musimy zadbać o zapewnienie odpowiedniego zaplecza kadrowego. Tak zrodziła się inicjatywa budowy Europejskiego Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej, które przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki pozwoli na dynamiczny rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce. To również kolejny ważny krok we wzmocnieniu polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Orlen do 2030 roku będzie posiadała 1-2 reaktory w Polsce i bardzo duży potencjał do rozwoju kolejnych jednostek w następnych latach. Warto w tym miejscu dodać, że do obsługi jednego SMR-u będzie potrzebnych ponad 100 inżynierów i pracowników średniego szczebla, co w perspektywie kilku najbliższych lat pokazuje skalę zapotrzebowania na wykwalifikowanych specjalistów dla nowej gałęzi gospodarki.

