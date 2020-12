Ładowanie elektryków na stacjach PKN Orlen zaczyna być płatne Alert

Stacja paliw PKN Orlen

​PKN Orlen zwiększa dostępność paliw alternatywnych na stacjach paliw. Jednocześnie jednak kończy się również okres testowy, w którym korzystanie z ładowarek było bezpłatne.

Od początku 2020 roku koncern przyłączył do sieci 28 szybkich stacji ładowania samochodów elektrycznych, a kolejne czekają na odbiory. Kolejne 83 powinny zostać oddane do użytku do końca 2021 r Od dzisiaj jednak w pięciu lokalizacjach, za ładowanie aut elektrycznych wprowadzona została opłata. Docelowo będzie ona obowiązywała w całej sieci ładowarek PKN Orlen. – Nowy cennik, nie obejmuje usługi abonamentu, której wprowadzenie planowane jest do końca 2021 roku – tłumaczy spółka.

– Strategia 2030, którą niedawno opublikowaliśmy, zakłada znaczące zwiększanie dostępności paliw alternatywnych. Stawiamy na rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych na naszych stacjach paliw, tak aby nasi klienci mogli bezpiecznie i swobodnie poruszać się po całym kraju. PKN Orlen posiada już 67 stacji ładowania, a kolejne 83 powinniśmy oddać do użytku do końca 2021 r. Natomiast w całej Grupie Orlen w Polsce i zagranicą funkcjonuje blisko 150 takich stacji. Działając w otoczeniu rynkowym, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wprowadzamy opłaty, dzięki którym finansowany będzie m.in. dalszy rozwój tej działalności – mówi Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds.energetyki.

W sieci PKN Orlen funkcjonuje obecnie 67 stacji szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW, a kolejne są w fazie realizacji. Są one zlokalizowane głównie przy stacjach paliw Orlen, wzdłuż najważniejszych tras komunikacyjnych. Wyposażone są one w złącza DC tj. CHAdeMO, CCS a także AC Typ 2, obsługujące wszystkie typy samochodów elektrycznych.

PKN Orlen/Michał Perzyński