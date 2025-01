Orlen ma nową strategię. Mały atom, potrzeby gazowe Polski i wyższe dywidendy

Orlen przedstawił swoją nową strategię do 2035 roku. Planuje zbudować dwa małe reaktory jądrowe, zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Polski, m.in. przez dostawy gazu i coroczny wzrost dywidend.

Orlen przedstawił strategię grupy do 2035 roku. Konferencja odbyła się w Hali Najwyższych Napięć Instytutu Energetyki. Wśród priorytetów grupy znalazło się bezpieczeństwo energetyczne, modernizacja, cele środowiskowe i rozwój oferty.

Energia jutra zaczyna się dziś

Program rozwojowy przebiega pod hasłem „Energia jutr zaczyna się dziś”, jest określany przez koncerny jako „najbardziej ambitny i największy”. Wśród jego celów znalazło się m.in. wydobycie gazu, budowa morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i minimum dwóch małych elektrowni jądrowych.

– Przyczynimy się do budowy niezależności energetycznej polskiej i regionalnej gospodarki. Będziemy bezpieczni, konkurencyjni i nowocześni. Zainwestujemy w to nawet 380 miliardów złotych. To największy program rozwojowy w historii polskiej energii. Wdrażamy strategię, która jest ambitna i odpowiedzialna. To nasze zobowiązanie wobec klientów, a więc również wszystkich Polaków. W naszej branży jest wiele do nadrobienia. To dekada ostatniej szansy dla obszaru energii, dlatego przyspieszamy – powiedział Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

– Jesteśmy zaangażowani w produkcję SMR-ów. Wierzymy w tę technologię, planujemy dwa reaktory. Niedługo, według niektórych jeszcze w tym roku, ta technologia zostanie wdrożona, gdy w Kanadzie zostaną udzielone stosowne pozwolenia – powiedział prezes Orlenu.

– Równolegle intensyfikujemy integrację spółek z grupy. Wprowadzamy i utrwalamy reguły ładu korporacyjnego i nowoczesne, przejrzyste zasady zarządzania. Optymalizujemy projekty i procesy, aby sukcesywnie zwiększać wartość Grupy Orlen dla naszych akcjonariuszy – podkreślił.

Orlen obiecuje tańszą energię

Koncern przekazał, że dzięki planowanym inwestycjom energia będzie tańsza. Planuje również rozszerzyć program Vitay i pozyskać w jego ramach 10 milionów konsumentów. Zapewni im jednolity ekosystem do zakupu energii dla domu i transportu.

Orlenu planuje, że do 2025 roku w ofercie paliwowej znajdzie się ponad 25 procent produktów bazowanych na źródłach zeroemisyjnych.

Plan na 10 lat

W przeciągu 10 lat Orlen planuje m.in. zwiększyć wydobycie gazu o 27 miliardów metrów sześciennych gazu, co ma w pełni zaspokoić potrzeby Polski, dostarczyć 4,3 GW mocy w energetyce gazowej (co pozwoli zasilić 7,5 miliona gospodarstw domowych) oraz wybudować wielkoskalowe magazyny energii zdolne pomieścić 1,4 GW. Moce przerobowe w sektorze recyklingu wzrosną z 35 tysięcy ton do 250 tysięcy ton.

10 procent w sprzedaży petrochemikaliów zajmą produkty oparte o surowce odnawialne i o obiegu zamkniętym.

Wzrost dywidenty

Koncern deklaruje, że poziom dywidendy gwarantowanej w 2025 roku zostanie podwyższony z 4,3 złotych do 4,5 złotych za jedną akcję. Zakłada wzrost corocznej dywidendy o 15 groszy za akcję. Zarząd będzie mógł zarekomendować wypłatę wyższej dywidendy, do poziomu 25 procent przepływów z działalności operacyjnej w danym roku, pomniejszonych o koszty finansowania.

Marcin Karwowski