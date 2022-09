Orlen zainwestuje w technologie, które zwiększą efektywność OZE Alert

Innowacyjne systemy zwiększające efektywność turbin wiatrowych oraz robotyzacja nadzoru procesów produkcyjnych to najnowsze inwestycje spółki Orlen VC, największego w Polsce korporacyjnego funduszu venture capital, wyspecjalizowanego w młodych perspektywicznych spółkach technologicznych. Orlen VC ukończył także kolejną inwestycję pośrednią w brytyjski fundusz VC Environmental Technologies Fund specjalizujący się w inwestycjach w startupy z obszaru transformacji energetycznej oraz mobilności przyszłości.

Inwestycje PKN Orlen

– Pozyskiwanie i efektywne wdrażanie innowacji decyduje o pozycji konkurencyjnej Grupy Orlen. To dlatego konsekwentnie rozwijamy Orlen VC, największy polski fundusz corporate venture capital, który jest naszym wehikułem do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań na całym świecie. Nowe inwestycje funduszu, zarówno te pośrednie jak i bezpośrednie, w długiej perspektywie będą wspierały skuteczną realizacją strategii Koncernu i przyczynią się do budowy wartości dla wszystkich naszych interesariuszy – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Orlen VC wspiera spółki technologiczne znajdujące się na etapie ekspansji i pracujące nad nowoczesnymi produktami lub usługami, wpisującymi się w strategię Orlen2030. Obecnie w portfolio funduszu znajdują się trzy spółki: ICSec – dostawca rozwiązań cybersecurity dla przemysłu, Eologix zajmujący się monitoringiem i poprawą efektywności turbin wiatrowych oraz Invert Robotics – producent opatentowanych robotów do inspekcji przemysłowych. Orlen VC przeprowadził już także dwie inwestycje w fundusze – Emerald Technology Ventures ze Szwajcarii oraz Environmental Technologies Fund z Wielkiej Brytanii.

Eologix Sensor Technology gmbH to austriacka spółka, produkująca system monitoringu turbin wiatrowych, który zwiększa ich efektywność m.in. poprzez sprawdzanie kąta nachylenia łopat, położenia elementów turbiny czy wykrywania oblodzenia. Rozwiązanie to składa się z autorskich czujników montowanych na łopatach, stacji bazowej oraz oprogramowania. Dzięki użyciu tego typu rozwiązań, turbiny mogą zwiększyć swoją efektywność od kilku do nawet 20-30 procent. Spółka posiada ponad 20 międzynarodowych patentów i ma już ponad 100 klientów. Obecnie współpracuje z największymi producentami turbin tj. Enercon, Vestas, GE oraz spółkami energetycznymi, w tym E.ON, RWE, Vattenfall czy BayWa r.e. System można instalować na nowych oraz już działających turbinach. Przy realizacji inwestycji Orlen VC współpracował z czołowymi globalnymi funduszami takimi jak Emerald Technology Ventures, Nabtesco Technology Ventures i Phoenix Contact Innovation Ventures

Invert Robotics Group Limited to spółka technologiczna z siedzibą w Irlandii, która rozwija autorskie roboty automatyzujące procesy inspekcji przemysłowych. Inspekcje zbiorników w produkcji przemysłowej są nieodłącznym elementem utrzymania ruchu i zapewnienia długoletniej eksploatacji istniejącej infrastruktury, wymagane są także na całym świecie przez regulacje na szczeblu państwowym. Obecnie większość aktywów podlega inspekcjom w długim, drogim i niebezpiecznym procesie manualnym, wykonywanym przez techników. Spółka rozwiązuje te problemy, produkując roboty poruszające się po pionowych powierzchniach, dzięki wykorzystaniu autorskiej i opatentowanej technologii przyssawek próżniowych. Jako klientów Invert Robotics z powodzeniem pozyskał najbardziej rozpoznawalne globalne marki z branży spożywczej, chemicznej, farmaceutycznej czy lotniczej np. Roche, Bayer, Nestle, Danon czy też KLM i AirFrance. Orlen VC inwestując w Invert Robotics dołączył do grona wiodących międzynarodowych inwestorów, takich jak Inception Asset Management z Australii, Finistere Ventures z USA oraz funduszu CVC Yamaha Motor Exploratory Fund.

Orlen VC dokonał także drugiej inwestycji pośredniej w brytyjski fundusz Environmental Technologies Fund. ETF to jeden z czołowych europejskich funduszy inwestujących w spółki przemysłowe oraz technologiczne z sektorów transformacji energetycznej, mobilności przyszłości czy zielonej łączności. Tym samym Orlen VC znalazł się w gronie wielu innych globalnych funduszy które, powierzyły swoje środki do ETF np. Komatsu, Bosch, Saint Gobain, IREON Ventures. Obok powyższych projektów, wśród zainteresowań inwestycyjnych Orlen VC znajdują się sektory takie jak: petrochemia, energetyka (transformacja, efektywność, digitalizacja, OZE, magazynowanie), gospodarka o obiegu zamkniętym (recycling, gospodarowanie odpadami), cyberbezpieczeństwo, nowoczesny detal (automatyzacja procesów zakupowych i digitalizacja sprzedaży i logistyki), biopaliwa drugiej generacji, nowoczesne materiały, nowa mobilność, cyfryzacja (software, IOT), oraz przemysł 4.0.

