Terminal instalacyjny Orlenu i fabryka turbin Vestas wesprą Baltic Power Alert

PKN Orlen, wspólnie z Northland Power i Portem Szczecin-Świnoujście, zbudują terminal instalacyjny na potrzeby morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która będzie się składać z 76 turbin o mocy 15 MW. Powstanie również fabryka turbin duńskiego Vestas w Szczecinie.



Prezes Orlenu Daniel Obajtek i Krzysztof Urbaś, prezes Morskich Portów Szczecin i Świnoujście po podpisaniu umowy. Fot. BiznesAlert.pl

Wsparcie Baltic Power i dalsze plany

Morska farma wiatrowa Baltic Power doczeka się wsparcia w postaci terminala instalacyjnego w Świnoujściu i fabryki turbin w Szczecinie. Instalacja o mocy do 1,2 GW będzie zlokalizowana ok. 23 km od brzegu na wysokości Choczewa i Łeby. Według Orlenu, w 2026 roku farma wiatrowa będzie w stanie zasilić ponad 1,5 miliona gospodarstw domowych.

Elementy turbin na potrzeby Baltic Power będą produkowane przez duński Vestas w Szczecinie. Fabryka, która ma zatrudniać około 700 osób, zostanie ukończona w 2024 roku, natomiast terminal instalacyjny w Porcie Świnoujście rozpocznie pracę w 2025 roku.

– Od początku przygotowań do budowy naszej pierwszej morskiej farmy wiatrowej konsekwentnie dążyliśmy do tego, aby w pełni wykorzystać potencjał polskiej gospodarki. Decyzja o budowie terminala instalacyjnego w Świnoujściu oraz nowej fabryki turbin w Szczecinie udowadniają, że morskie farmy wiatrowe mają szansę nie tylko zrewolucjonizować krajowy system energetyczny, ale też być impulsem do rozwoju całego region – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– Nasze inwestycje wymagają potężnego wsparcia finansowego, partnerów, ale jednym z kluczowych elementów jest logistyka, która gwarantuje powodzenie. To są porty serwisowe, spółki, które się tym zajmują, ale i port instalacyjny, który zbudujemy w Świnoujściu – dodał.

Prezes Obajtek poinformował również, że Orlen wystąpił o 11 nowych koncesji na morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku. – To gigantyczna szansa dla naszych dostawców, a także innych miast, jak Gdańsk, gdzie jest planowana budowa drugiego portu instalacyjnego, czy Łeba, gdzie do 2025 roku powstanie port serwisowy – powiedział.

Jak to działa?

Terminal instalacyjny w Porcie Świnoujście ma być podstawą realizacji harmonogramu Baltic Power oraz kolejnych projektów w polskiej części Bałtyku. Na jego teren, czyli około 20 hektarów, będą dostarczane komponenty morskich farm wiatrowych, w tym turbiny produkowane przez Vestas. Dwa dostępne nabrzeża umożliwią wstępny montaż wież o wysokości ponad 100 metrów. Terminal będzie w stanie przyjąć największe dostępne statki typu jack-up, które służą do budowy farm wiatrowych na morzu.

– Celem jest stworzenie portu uniwersalnego. Jest to również odpowiedź na oczekiwania inwestorów chcących związać biznes z portami w Szczecinie i Świnoujściu. Tym bardziej cieszy nas fakt, że branża OZE widzi ten potencjał. Planujemy, że w 2025 roku terminal wejdzie w fazę eksploatacji, obsługując około 80 morskich turbin wiatrowych rocznie – powiedział Krzysztof Urbaś, prezes Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W nowej fabryce Vestas będą montowane gondole i piasty (część koła napędowego) turbin. Obiekt będzie dostarczał produkowane elementy zarówno na rynek polski, jak i zagraniczne. Ma on rozpocząć działalność w drugiej połowie 2024 roku.

Transformacja i wpływ na społeczność

Baltic Power, wspólne przedsięwzięcie Orlenu i Northland Power, będzie pierwszym projektem realizowanym przez terminal instalacyjny w Świnoujściu. Koncern naftowy podkreśla, że zabezpieczył wszystkie kluczowe elementy morskiej farmy wiatrowej w ramach łańcucha dostaw, w którym uczestniczą również firmy z Polski.

– W przypadku projektów związanych z morską energetyką wiatrową jednym z naszych głównych celów jest zapewnienie local content oraz korzystnego wpływu na lokalne społeczności. […] Ogłoszona dzisiaj współpraca jest świadectwem wspólnego rozwoju i osiągnięć, które nie tylko przyczynią się do rozwoju projektu Baltic Power, ale także przyspieszą transformację energetyczną Polski – podkreślił Mike Crawley, prezes Northland Power.

Farma wiatrowa Baltic Power wykorzysta 76 turbin o mocy 15 MW każda. Współpraca z Vestas obejmuje dostarczenie i instalację turbin oraz zapewnienie ich pełnego serwisu do 15 lat.

Jędrzej Stachura