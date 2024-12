Orlen w przyszłym roku będzie kontynuował poszukiwania ropy i gazu u wybrzeży Norwegii

Orlen Upstream Norway z Grupy Orlen planuje w przyszłym roku wykonanie siedmiu odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych. W tym roku spółka wykonała ich sześć, o cztery więcej niż rok wcześniej. W efekcie odkryto lub potwierdzono zasoby ropy, gazu i kondensatu – poinformował we wtorek Orlen.

Orlen Upstream Norway zakończył właśnie wiercenia rozpoznawcze na złożu Sabina, które znajduje się na Morzu Norweskim. Spółka wraz z partnerami koncesyjnymi: Harbour Energy, Aker BP i Petoro wykonała odwiert rozpoznawczy o długości 4111 metrów, potwierdzający istnienie zasobów 17 do 39 mln boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), z czego na Orlen wobec udziałów w koncesji przypada od 2 do 4,7 mln boe.

Adriana i Sabina przyniosły Orlenowi gaz ziemny

Koncern wyliczył, że w tym roku Orlen Upstream Norway wykonał sześć odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych, o cztery więcej niż rok wcześniej. W efekcie spółka odkryła lub potwierdziła zasoby ropy, gazu i kondensatu szacowane na 66 do 129 mln boe, w tym 11 do 22,3 mln boe przypadające na Orlen. Jednym z realizowanych projektów było, jeszcze na początku roku, rozpoznawcze wiercenie na złożu Adriana, na tym samym obszarze co Sabina, ale w płytszych strukturach geologicznych – wykonane prace potwierdziły zasoby gazu ziemnego i kondensatu w ilości 28 do 43 mln boe, co zapewni Orlenowi dodatkowe 3,3 do 5,1 mln boe.

– Sukces odwiertów rozpoznawczych na złożach Adriana i Sabina wzmacnia pozycję Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, który jest dla nas kluczowym rynkiem, jeśli chodzi o działalność poszukiwawczo-wydobywczą – podkreślił prezes Orlenu Ireneusz Fąfara, cytowany we wtorkowym komunikacie koncernu.

Ocenił jednocześnie, że dzięki stabilnemu otoczeniu regulacyjnemu i dobrej współpracy z partnerami koncesyjnymi Grupa Orlen jest w stanie wykorzystać obecność na norweskim szelfie „do skutecznego budowania” swej wartości.

Orlen zaznaczył, że chociaż decyzje o sposobie zagospodarowania Adriany i Sabiny nie zapadły, partnerzy koncesyjni biorą pod uwagę możliwość podłączenia obu tych złóż do infrastruktury obszaru Skarv.

– To jeden z hubów produkcyjnych Orlen na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, na którym spółka eksploatuje już kilka złóż i przygotowuje się do uruchomienia kolejnych – zwrócił uwagę koncern.

Jak stwierdził członek zarządu Orlenu ds. wydobycia Wiesław Prugar, prowadzenie poszukiwań w pobliżu już eksploatowanych złóż to jeden z filarów strategii poszukiwawczej Grupy Orlen w szelfie norweskim.

– Dzięki temu możemy zdyskontować znajomość geologii danego obszaru, aby zwiększyć szansę na odkrycie nowych zasobów. Możemy również wykorzystać już istniejącą infrastrukturę produkcyjną, aby przyspieszyć uruchomienie produkcji przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów inwestycji – dodał Prugar.

Według Orlenu przykładem korzyści z przyjętej przez koncern strategii poszukiwawczej jest szybkie uruchomienie wydobycia z Trell Nord, którego zasoby, odkryte w tym roku, zostały włączone już do produkcji. Nastąpiło to – jak wyjaśniono w informacji – przy okazji zagospodarowania pobliskiego złoża Tyrving, należącego do Orlenu, Petoro i Aker BP, które uruchomiono we wrześniu tego roku.

– Szybkie tempo rozpoczęcia produkcji, takie jak w przypadku Trell Nord, nie jest standardem. Sam Tyrving musiał czekać na rozpoczęcie wydobycia znacznie dłużej, został bowiem odkryty w 1973 roku – podkreślił Orlen.

Cerisa była trzecim największym odkryciem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym

Koncern przypomniał, że w tym roku Orlen Upstream Norway odkrył złoże Cerisa, które zapewni mu dodatkowe 5,4 do 11,7 mln boe ropy i gazu, przy czym całkowite zasoby szacowane są tam na 18 do 39 mln boe, co oznacza, że jest to trzecie największe tegoroczne odkrycie dokonane na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – według stanu na 9 grudnia. Złoże to położone jest na koncesji PL636, w której Orlen Upstream Norway posiada 30 proc. udziałów, a pozostałe należą do Var Energi, INPEX Idemitsu Norge oraz Sval Energi. Cerisa zlokalizowana jest zaledwie pięć kilometrów od złoża Duva, w którym Grupa Orlen ma również 30 procent udziałów.

– Podłączenie Cerisy do instalacji wydobywczych złoża Duva nie tylko pozwoli obniżyć koszty i skrócić czas zagospodarowania odkrycia, ale także wydłuży okres eksploatacji tego obszaru i zwiększy stopień wykorzystania jego zasobów, zapewniając Orlen dodatkowe korzyści operacyjne i finansowe – zaznaczył koncern. Zapowiedział przy tym, że w przyszłym roku Orlen Upstream Norway planuje wiercenie siedmiu odwiertów poszukiwawczych i rozpoznawczych. Prace te będą prowadzone m.in. w ramach hubów produkcyjnych Skarv i Sleipner oraz na obszarze Yggdrasil.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern posiadający rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Oprócz segmentu upstream, rozwija również segment petrochemiczny, a także odnawialnych źródeł energii. Planuje przy tym rozwój energetyki jądrowej opartej na małych reaktorach jądrowych SMR.

Biznes Alert / PAP