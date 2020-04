Żołnierze WOT otrzymają zniżkę na paliwa Orlenu Alert

Duda, Błaszczak, Obajtek, Soloch Fot.: PKN Orlen

PKN Orlen podpisał umowę gwarantującą żołnierzom-ochotnikom Wojsk Obrony Terytorialnej rabat na paliwo w całej sieci na terenie Polski. – Program lojalnościowy będzie obowiązywał od pierwszego maja 2020 roku – informuje koncern.



Efektywność w walce z pandemią

Zdaniem spółki, wsparcie umożliwi żołnierzom jeszcze efektywniejsze zaangażowanie się w walkę z epidemią koronawirusa oraz wykonywanie zadań zapewniających bezpieczeństwo wszystkim obywatelom. Program lojalnościowy dla WOT będzie obowiązywał od pierwszego maja 2020 roku – informuje Orlen.

– Rabat na paliwo dla tej grupy to wyraz naszego uznania i wsparcie w dalszych działaniach. Podpisana umowa oznacza, że już wkrótce tysiące żołnierzy-ochotników WOT będzie mogło korzystać z atrakcyjnych zniżek na paliwo – mówił Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Aktualnie w WOT służbę pełni 22 tys. żołnierzy-ochotników, którzy będą bezpośrednimi beneficjentami tego programu. Kolejnych kilka tysięcy czeka na powołanie. Są to żołnierze-społecznicy, obywatele, łączący życie osobiste, cywilną pracę zawodową ze służbą wojskową.

Karty rabatowe

Karty zniżkowe zawierające logo Wojsk Obrony Terytorialnej będą dystrybuowane za pośrednictwem dowództwa WOT, a ich aktywacja nastąpi pierwszego maja 2020 roku. Program lojalnościowy uprawnia do indywidualnego korzystania przez członków tej formacji z rabatu w wysokości 8 groszy brutto za litr paliwa na wszystkich stacjach ORLEN. Dla Orlenu oznacza to również wysoki potencjał do zwiększenia wolumenów sprzedaży na stacjach paliw.

Orlen podaje, że od ponad roku ze zniżek na stacjach korzystają m.in. strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

PKN Orlen/Jędrzej Stachura