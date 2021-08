Ośmiornica wodorowa może zazielenić loty Alert

Samolot ZeroAvia. Fot. ZeroAvia

Spółka Octopus Hydrogen z Wielkiej Brytanii ogłosiła, że rozwinie projekt wytwarzania zielonego wodoru o instalacje pozwalającą tankować samolot HyFlyer II.

HyFlyer II to projekt realizowany przez tę firmę oraz ZeroAvia zakładający rozwój transportu wodorowego w celu redukcji emisji CO2 w różnych sektorach gospodarki. Silnik wodorowy o mocy 600kW był już w stanie przesuwać HyperTruck, mobilną platformę do testów. Teraz czas na rozwiązanie pozwalające zasilić transport lotniczy w paliwo bezemisyjne.

To doskonały cel badań, bo emisje gazów cieplarnianych z lotnictwa odpowiadają za znaczną część emisji globalnych. W przypadku CO2 jest to około 2 procent emisji wytworzonych przez człowieka. Dlatego projekt HyFlyer II zakładający budowę silnika zdolnego do zasilania samolotu z 19 miejscami i zasięgiem 500 mil morskich ma wsparcie rządu brytyjskiego. Pierwszy samolot tego typu miałby trafić na rynek w 2024 roku.

ZeroAvia/Wojciech Jakóbik