Ostatni blok węglowy w Polsce będzie się zmagał z usterką do lutego 2022 roku Alert

Nowy blok Elektrowni Jaworzno. Fot. Tauron

Tauron i Rafako informują, że usuwanie usterki bloku 910 MW Elektrowni Jaworzno potrwają do 25 lutego 2022 roku. – Celem prac jest trwałe usunięcie wad w rejonie komory paleniskowej bloku, co zapewni bezawaryjną pracę bloku w perspektywie wielu lat – wyjaśnia Sebastian Gola, prezes zarządu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Mediacje pomiędzy Tauronem a Rafako dotyczące finansowania oraz zakresu prac naprawczych prowadzone są przy udziale Prokuratorii Generalnej.

Blok oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku to najnowocześniejsza jednostka tego typu wsparta piętnastoletnim kontraktem na rynku mocy. Emituje o ponad 30 procent mniej CO2 oraz o 80 procent mniej SO2 i NOx. – Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 procent. To istotny parametr bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne włączanie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii – informuje Tauron.

RMF FM informował, że usterka nowego bloku z 11 czerwca 2021 roku została spowodowana wyciekiem oleju, który trafił do rozgrzanego urządzenia i je uszkodził. Przestój awaryjny trwał do 28 czerwca. Prace naprawcze potrwają jednak do lutego 2022 roku.

Najnowszy blok Elektrowni Jaworzno to jednocześnie ostatnia nowa jednostka tego typu w Polsce. Rezygnacja z budowy jednostki węglowej w Elektrowni Ostrołęka C sprawiła, że nie będzie kolejnych inwestycji tego typu.

Tauron/Wojciech Jakóbik