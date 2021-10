OSW: Babisz będzie grał na czas po wyborach w Czechach (ANALIZA) Energetyka

Andrej Babisz. Wikipedia/CC

Trwa dyskusja o wpływie wyborów parlamentarnych w Czechach na rozmowy z Polską o Kopalni Turów. Ośrodek Studiów Wschodnich przewiduje, że obecny premier Andrej Babisz będzie póki co grał na czas we współpracy z prezydentem Miloszem Zemanem.

– Po wyborach premier Babiš pogratulował koalicji Spolu zdobycia największej liczby głosów i zapowiedział, że zwróci się do niej z propozycją utworzenia nowego rządu. Liderzy Spolu, czyli Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS, 34 mandaty), chadeków (KDU-ČSL, 23) i TOP-09 (14), podpisali jednak z drugim blokiem wyborczym – Burmistrzami i Niezależnymi (STAN, 33) i Czeską Partią Piratów (4) – memorandum o woli zbudowania koalicji rządowej i zaapelowali do prezydenta, aby powierzył misję sformowania rządu liderowi ODS Petrowi Fiali – piszą Mateusz Gniazdowski i Martyna Wasiuta. – Prezydent Zeman, który przed wyborami podkreślał, że mianuje premierem przywódcę najsilniejszej partii (a nie sojuszu wyborczego), zapowiedział konsultacje z liderami poszczególnych ugrupowań. Mają się one odbyć za tydzień, gdy prezydent Zeman wyjdzie ze szpitala, do którego trafił 10 października po spotkaniu z premierem Babišem.

– Premier Babiš od lat współpracuje taktycznie z prezydentem Zemanem i może liczyć na jego wsparcie. ANO wysłało już sygnały gotowości do rozmów z centroprawicową koalicją Spolu, oferując Fiali fotel premiera, licząc na dekompozycję bloków wyborczych oraz porozumienie z ODS. Choć sukces koalicji Spolu wynikał w znacznej mierze z krytyki Babiša, to w ugrupowaniach należących do niej pojawiały się przed wyborami głosy sygnalizujące otwartość na współpracę z ANO, np. jeśli Babiš nie byłby premierem. W interesie Babiša i Zemana jest więc gra na czas, obliczona na zbudowanie nowego gabinetu z ANO – podsumowują analitycy OSW.

Źródło: Ośrodek Studiów Wschodnich