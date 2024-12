RAPORT: Wiatr zmian na rynku OZE

Mijający tydzień, przyniósł nowe informacje o dalszych działaniach na rynku OZE. Wśród nich zmiany cen energii, morskich farm wiatrowych, zmiany kosztów emisji CO2 oraz nowy gracz na rynku OZE



Ustalono maksymalne ceny energii z morskich farm wiatrowych

Ministerstwo klimatu i środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia, który proponuje maksymalne ceny energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych. Nowe stawki wynoszą 479,10 PLN/MWh i 512,32 PLN/MWh, w zależności od lokalizacji farm.

Podział na dwie grupy cenowe wynika z różnic w odległości farm od brzegu. Farmy położone bliżej brzegu mają niższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne, co uzasadnia niższą cenę maksymalną 479,10 PLN/MWh.

Zmiany kierownika na Polskę u portugalskiego giganta OZE

Dotychczasowy Country Manager EDP Energia Polska Ireneusz Kulka obejmie zarządzanie działalnością EDP Renewables na polskim rynku. Oddziały pod jednym kierownictwem mają skuteczniej realizować m.in. wielkoskalowe projekty OZE na krajowym podwórku. Ireneusz Kulka, dotychczasowy Country Manager EDP Energia Polska, będzie zarządzał wszystkimi spółkami portugalskiego inwestora OZE. Rozpoczął pracę w sektorze energetycznym w 2008 roku, od ponad trzech lat zarządza EDP Energia Polska, dostawcy rozwiązań w zakresie energetyki słonecznej dla firm.

Multimilioner wchodzi do branży OZE

Kontrolowana przez multimilionera Artura Delę Grupa Eneris, zajmująca się zbiórką odpadów i zanieczyszczeń, ich segregacją i przetwarzaniem w kilkunastu lokalizacjach wkrótce rozszerzy działalność o produkcję energii z OZE – dowiedział się Biznes Alert. Wartość inwestycji to ok. 40 milionów złotych. Grupa Eneris obejmuje obecnie ponad 20 spółek zajmujących się m.in. zbiórką odpadów komunalnych w ponad 100 polskich gminach, ich segregacją i przetwarzaniem. Ma też zakłady recyklingu baterii i akumulatorów, czy worków plastikowych. Od kilku lat planowała wejście w sektor produkcji energii.

Rosną ceny emisji CO2, nadzieja w OZE

Ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej mają wzrosnąć o 19 procent w 2025 roku, osiągając poziom 94,3 euro za tonę. To prognoza oparta na analizach rynkowych, które przewidują dalszy wzrost cen w wyniku zmian w polityce klimatycznej oraz spadku dostępnych uprawnień. W 2025 roku ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej mają wzrosnąć o 19 procent, osiągając poziom 94,3 euro za tonę. Prognozy wynikają z działania mechanizmów rynkowych oraz silnych zmian politycznych. Wzrost cen będzie efektem intensyfikacji działań na rzecz dekarbonizacji oraz zmniejszenia liczby dostępnych uprawnień w systemie EU ETS.

Kolejna firma wchodzi w OZE

Enea planuje skupić się głównie na inwestycjach w energię wiatrową oraz fotowoltaikę, biorąc pod uwagę ich zwrot z inwestycji. Firma zauważa, że konieczność transformacji węgla w Polsce różni się od doświadczeń zachodnioeuropejskich. – Dzisiaj jak analizujemy poszczególne projekty biorąc pod uwagę koszty to ma to duże znaczenie, czy są one na wietrze, czy jest to fotowoltaika to patrzymy na zwrot z projektu – mówi przedstawiciel Enei.

Opracował Piotr Brzyski