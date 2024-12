Ceny emisji CO2 w UE wzrosną o 19 procent w 2024 roku

Ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej mają wzrosnąć o 19 procent w 2024 roku, osiągając poziom 94,3 euro za tonę. To prognoza oparta na analizach rynkowych, które przewidują dalszy wzrost cen w wyniku zmian w polityce klimatycznej oraz spadku dostępnych uprawnień.



W 2024 roku ceny uprawnień do emisji CO2 w Unii Europejskiej mają wzrosnąć o 19 procent, osiągając poziom 94,3 euro za tonę. Prognozy wynikają z działania mechanizmów rynkowych oraz silnych zmian politycznych. Wzrost cen będzie efektem intensyfikacji działań na rzecz dekarbonizacji oraz zmniejszenia liczby dostępnych uprawnień w systemie EU ETS.

ceny emisji od kilku lat wzrastają

Ceny emisji od kilku lat wykazują tendencję wzrostową, a zmniejszenie podaży uprawnień, wynikające z reformy systemu w 2019 roku, przyczynia się do coraz silniejszego nacisku na rynek. Europejska strategia klimatyczna zakłada znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co wymaga znacznego zmniejszenia liczby dostępnych uprawnień w kolejnych latach. Zmiany w polityce, takie jak wdrożenie planu REPowerEU, mają na celu zmniejszenie zależności Europy od rosyjskich surowców energetycznych, co również wpływa na popyt na uprawnienia emisji. Z tego powodu cena uprawnień, która w ostatnich latach była dość zmienna, ma tendencję wzrostową, a oczekiwania na 2024 rok wskazują na stabilny wzrost.

Oczekuje się, że rynek w najbliższych latach będzie coraz bardziej napięty, ponieważ zaostrzenie norm emisji oraz ograniczona liczba uprawnień będą wymuszać dalszy wzrost cen. Dodatkowo w 2024 roku wejdą w życie dalsze reformy, które zwiększą presję na ceny emisji CO2, co wpłynie na przemiany w sektorze energetycznym i przemysłowym w Unii Europejskiej. Wzrost cen emisji CO2 to wyraźny sygnał dla firm, by dostosować się do nowych wymagań klimatycznych, inwestując w technologie przyjazne środowisku. System handlu emisjami pozostaje kluczowym narzędziem w realizacji celów klimatycznych UE do 2030 roku i w kolejnych latach.

montel news / BiznesAlert.pl