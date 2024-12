Europa jest bardziej narażona na wahania cen energii

Wzrost integracji rynków energii w Europie może prowadzić do częstszych wahań cen energii elektrycznej. Stabilizacja dostaw gazu i rozwój odnawialnych źródeł energii poprawiają sytuację, ale deindustrializacja i niepewność regulacyjna mogą ograniczać popyt na energię.

W ostatnich latach Europa poczyniła znaczne postępy w integracji swoich rynków energii, co przyczynia się do większej stabilności dostaw. Jednakże, złożone wyzwania, takie jak niestabilne ceny uprawnień do emisji CO2 oraz wolniejszy rozwój technologii zielonej energii, mogą prowadzić do częstszych wahań cen energii. Jednym z głównych czynników wpływających na ceny energii są zmienne koszty uprawnień do emisji CO2. W ostatnich miesiącach ceny te spadły, co wpłynęło na obniżenie kosztów produkcji energii z paliw kopalnych. Niemniej jednak, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii zmniejsza znaczenie paliw kopalnych jako wyznacznika cen energii, co może destabilizować rynek.

Innym wyzwaniem jest wolniejszy rozwój kluczowych technologii energetycznych, takich jak pompy ciepła i pojazdy elektryczne. Oczekiwane wzrosty popytu na energię mogą nie zmaterializować się, co wpłynie na prognozy rynkowe. Zmniejszone wsparcie polityczne i opóźnienia w inwestycjach mogą ograniczyć potencjalny wzrost zużycia energii w sektorach przemysłowych i transportowych. Wysokie ceny energii i związana z tym deindustrializacja mogą również obniżyć popyt na energię elektryczną. W wielu krajach europejskich, zwłaszcza we Francji, spadek przemysłowej działalności i zmniejszona konsumpcja energii przez gospodarstwa domowe przyczyniają się do mniejszego zapotrzebowania na energię. Jednocześnie, w krajach takich jak Niemcy, popyt rośnie szybciej dzięki szybkiemu odbudowaniu gospodarki.

Europejskie przedsiębiorstwa energetyczne są lepiej przygotowane na wahania cen niż dekadę temu. Dzięki reformom rynku energetycznego, lepszym zabezpieczeniom płynnościowym i aktywnemu hedgingowi, firmy są w stanie lepiej zarządzać ryzykiem finansowym. Stabilizacja dostaw gazu, zwłaszcza po zakłóceniach związanych z konfliktem na Ukrainie, dodatkowo wzmacnia odporność rynku na przyszłe wahania.

montel news / BiznesAlert.pl