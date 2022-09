Polska łączy siły z zagranicą, by przyspieszyć mały atom Alert

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki Łukasz Młynarkiewicz zapowiedział współpracę tego regulatora sektora jądrowego w Polsce z odpowiednikami z innych krajów w celu ułatwienia rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych SMR.

Elektrownia jądrowa. Fot. Pixabay

– Przy projektach SMR znaczenie ma efekt skali, aby inwestycje stały się opłacalne. Powstały inicjatywy narodowe mające zharmonizować proces certyfikacyjny SMRów. Mają prowadzić do dzielenia się doświadczeniami w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Pierwsza inicjatywa powstała w kwietniu 2022 roku, w której wzięło udział 30 regulatorów jądrowych w Europie – przypomniał Młynarkiewicz podczas Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

– My jako PAA również bierzemy w tej inicjatywie udział. W poniedziałek podpisaliśmy porozumienie o współpracy z amerykańską komisją dozoru jądrowego (NRC – przyp. red.), w ramach którego będziemy wypracowywać wspólne rozwiązania przy certyfikacji energetyki jądrowej. Do podpisania współpracy doszło podczas szczytu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej we Wiedniu – wytłumaczył szef Agencji.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski