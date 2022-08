Ukrainka wymyśliła panele słoneczne, które można montować samemu na swoim balkonie Alert

Ukrainka wprowadza technologie łatwej instalacji i łatwego użytkowania paneli słonecznych. Są lekkie, można zamontować je samodzielnie a podłącza się je do najbliższego gniazdka elektrycznego. Szacuje się, że panele mogą zmniejszyć rachunki gospodarstwa domowego o 25 procent.

Panele słoneczne. Fot. pixabay.com

Panele lekkie i do samodzielnego montażu

Ukraińska firma WeDoSolar wprowadziła na rynek innowacyjny sposób instalacji paneli słonecznych. Nie trzeba wykwalifikowanych osób, do tego żeby je zamontotać. Są lekkie, bo ważą kilogram, a podłącza się je bezpośrednio do domowego gniazdka. Dalej, wyprodukowana energia przekazywana jest do sieci domowej, dzięki czemu może momentalnie zasilać urządzenia. Panele zaprojektowane zostały do zamocowania na poręczy balkonu, dzięki pasom, które pozostają odporne na warunki pogodowe.

Firma WeDoSolar szacuje, że dzięki panelom można zredukować emisje dwutlenku węgla do atmosfery o 600 kilogramów na rok, a rachunki za prąd zmniejszą się dla użytkowników o około 25 procent.

Użytkownicy WeDoSolar będą mogli kontrolować ilość wyprodukowanej energii dzięki urządzeniu monitorującemu. Dla firmy najważniejsze jest pozytywne działanie na rzecz środowiska, dlatego aplikacja ma informować o tym jakie korzyści przyniosło planecie wyprodukowanie czystej dla środowiska energii. Ilość wytworzonej energii będzie porównana do potencjalnych szkód, jakie wyrządziłoby planecie pozyskiwanie jej z wysoko emisyjnych źródeł, na przykład: 600 kilogramów mniej uwolnionego CO2 do atmosfery, ocala las o powierzchni 1000 m2.

techcrunch/Maria Andrzejewska