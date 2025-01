Państwowy koncern wydał 200 milionów złotych na farmę fotowoltaiczną

Grupa Tauron może oficjalnie uruchomić wielkoskalową farmę fotowoltaiczną PV Proszówek o mocy 56 GW. Inwestycja warta około 200 mln złotych została wybudowana na Dolnym Śląsku. Katowicki koncern, który buduje obecnie dwie farmy solarne o łącznej mocy 144 MW, chce mieć do końca dekady co najmniej gigwatt w fotowoltaice. A to oznacza nakłady rzędu trzech miliardów złotych.

Farma fotowoltaiczna PV Proszówek o łącznej mocy 55 MW znajduje się w gminie Grębocice w województwie dolnośląskim. Montaż konstrukcji wsporczych i modułów fotowoltaicznych rozpoczęty w 2023 roku. Po prawie roku pierwszy etap inwestycji o mocy 45,6 MW oddano do eksploatacji w maju 2024 roku. Nadal jednak trwały prace przy drugim etapie o mocy 9,4 MW, o który postanowiono rozbudować elektrownię pod koniec 2023 roku. W opublikowanym 28 listopada 2024 roku ostatnim raporcie kwartalnym Tauron Polska Energia zaawansowanie prac przy dolnośląskiej farmie określono na 98 procent, i planowano oddać ją do użytku w czwartym kwartale. W ubiegłym tygodniu spółka celowa będąca właścicielem projektu dostała koncesję Urzędu Regulacji Energetyki, co kończy proces inwestycyjny.

Wzrost mocy portfela solarnego o 100 procent

Na koniec września 2024 roku łączna moc zainstalowana jednostek wytwórczych segmentu OZE wynosiła 665 MW. Katowicki koncern miał wówczas 12 farm wiatrowych o mocy 475,8 MW, 34 elektrownie wodne o mocy 133 MW oraz trzy wielkoskalowe instalacje fotowoltaiczne łącznie o mocy 56 MW. Portfel solarny Grupy Tauron powiększył się więc o 98 procent do 111 MW. To ostatnia tak duża inwestycja przekazana do użytku w Grupie Tauron. W 2024 roku park wytwórczy powiększył się po oddaniu do eksploatacji famy wiatrowej Mierzyn o mocy 59 MW. Pod koniec 2023 roku do portfela dołączyła fotowoltaiczna instalacja Mysłowice 37 MW.

Energia z OZE coraz istotniejsza

Należące do Grupy Tauron elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne zlokalizowane są na terenie całego kraju, natomiast elektrownie wodne w południowej i południowo-zachodniej części Polski. W ciągu trzech kwartałów 2024 roku wyprodukowały one 1,12 TWh energii elektrycznej, czyli o 10 procent więcej niż w tym samym okresie 2023 roku, dodatkowo 0,08 TWh pochodziło z jednostek biomasowych. W sumie Grupa Tauron w ciągu trzech kwartałów 2024 roku wyprodukowała 8,00 TWh energii elektrycznej, z czego 1,20 TWh pochodziło z OZE. Grupa Tauron jest jednym z największych producentów energii elektrycznej na polskim rynku, z około siedmio procentowym udziałem.

Teraz setki milionów, zaraz będą miliardy

Do końca września 2024 roku skumulowane nakłady inwestycyjne na PV Proszówek wyniosły 195,5 mln złotych, z czego 24 miliony złotych wydano w ciągu trzech kwartałów ubiegłego roku. Łączne wydatki na tę największą obecnie przemysłową farmę solarną w portfelu Grupy Tauron można więc szacować na co najmniej 200 mln złotych. Tauron Zielona Energia, odpowiadająca za rozwój i budowę OZE w katowickim holdingu realizuje obecnie dwie przemysłowe instalacje solarne: własny projekt PV Bałków (54 MW) i kupiony PV Postomino (90 MW), które mają być przekazane do użytkowania w czwartym kwartale 2025 roku. Łączne nakłady inwestycyjne na obie farmy wyniosły około 200 milionów złotych. Po ich podłączeniu portfel solarny o powiększy się o 130 procent do 255 MW.

W nowej strategii stawiają na wiatr, ale…

W opublikowanej 17 grudnia 2024 roku nowej strategii Grupy Tauron na lata 2025-2035, zarząd zakłada, że w tej 10-letniej perspektywie nakłady inwestycyjne na OZE, w tym magazyny energii wyniosą około 30 miliardów złotych. Katowicki koncern, przewiduje, że w ich wyniku nastąpi wzrost mocy zainstalowanej w zeroemisyjnych jednostkach wytwórczych na lądzie do poziomu 2,7 GW 2030 w roku i 4,3 GW 2035 w roku, głównie w energetyce wiatrowej. Ale inwestycje w energetykę solarną też będą istotne. W 2030 roku ich moc zainstalowana ma wynosić gigawatt, co oznacza przyrost o około 750 MW. I w kolejnych pięciu latach mają zostać wybudowane farmy fotowoltaiczne o mocy 700 MW, dzięki czemu koncern będzie miał wówczas 1,7 GW w przemysłowych instalacjach solarnych. A to oznacza wydatki rzędu 6 miliardów złotych, czyli 600 milionów zł średniorocznie.

Tomasz Brzeziński