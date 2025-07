Partner atomowy Polski chce wspomóc CPK, ale nie jako generalny wykonawca

Lotnisko Western Sydney International. Bechtel był częścią zespołu prowadzącego obiekt do gotowości operacyjnej. Fot. Bechtel

Amerykański Bechtel, partner projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, podtrzymuje, że jest zainteresowany udziałem w budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, ale nie jako generalny wykonawca. Firma nie weźmie udziału w przetargu na budowę, lecz deklaruje chęć wsparcia inwestora w zarządzaniu i nadzorze. Zarząd CPK na razie nie decyduje się na krok w stronę Amerykanów.

Centralny Port Komunikacyjny, planowany węzeł komunikacyjny z lotniskiem między Warszawą i Łodzią, szuka partnerów do budowy, która według harmonogramu ma rozpocząć się w 2026 roku. Do tego czasu, zgodnie z zapowiedziami zarządu CPK, ma zostać podpisana ostateczna umowa z generalnym wykonawcą. Nowe lotnisko, połączone z siecią kolei dużych prędkości i drogami, ma być gotowe do pracy w 2032 roku, łącznym kosztem ponad 131 mld złotych.

Wszystkie przetargi, ogłoszone do końca 2025 roku, mają mieć wartość około 30 mld złotych i wykluczać udział firm z krajów bez porozumienia z Unią Europejską, w tym m.in. Turcji i Chin.

Bechtel chce grać, ale nie pierwsze skrzypce

Jak dowiaduje się Biznes Alert, do przetargu wyłaniającego generalnego wykonawcę nie stanie amerykański Bechtel, partner projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Firma, z doświadczeniem przy ponad stu projektach lotniskowych na całym świecie, od grudnia 2024 roku oficjalnie deklaruje chęć udziału w projekcie CPK. Pod koniec ubiegłego roku Bechtel informował, że w razie potrzeby już w lipcu 2025 roku, czyli po zakończeniu prac przy lotnisku Western Sydney International w Australii, jest gotów wysłać swoich inżynierów do Polski.

– Obecnie nie uczestniczymy w formalnym procesie wyboru generalnego wykonawcy, ponieważ naszą potencjalną rolę definiujemy jako wsparcie inwestora w zakresie zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu CPK – podobnie jak miało to miejsce przy niedawno oddanym projekcie Western Sydney Airport, czy będzie realizowane przy rozbudowie lotniska King Salman Internal Airport w Rijadzie – mówi Leszek Hołda, prezes Bechtel Polska, w rozmowie z Biznes Alert.

Amerykanie kilka miesięcy temu zgłosili zarządowi CPK gotowość do współpracy, ale na dziś nie ma konkretów. – Spółka przyjęła do wiadomości naszą deklarację – informuje naszą redakcję Bechtel.

Atut do wzięcia

Jednym z atutów Bechtela przy projekcie CPK, jak podkreśla sama firma, miałoby być doświadczenie zdobyte przy realizacji podobnych inwestycji na całym świecie.

– W Australii z sukcesem zrealizowaliśmy budowę nowego portu lotniczego typu greenfield – projektu bardzo podobnego do CPK, zarówno pod względem skali, jak i wyzwań technicznych. Projekt ten został ukończony na czas i w ramach budżetu – co jest potwierdzeniem skuteczności naszego modelu działania. Ponieważ Bechtel stale realizuje projekty lotniskowe, ma najbardziej aktualną wiedzę i doświadczenie we wszystkich obszarach zarządzania tego typu projektami – podkreśla prezes Leszek Hołda.

Bechtel został niedawno wybrany jako delivery partner rozbudowy King Salman International Airport w Rijadzie, największego projektu lotniczego w regionie.

– Wcześniej z sukcesem zakończyliśmy tam budowę dwóch linii metra jako generalny wykonawca. Nasze projekty na Bliskim Wschodzie i w Australii pokazują, że jesteśmy sprawdzonym partnerem, z którym inwestorzy chętnie współpracują także przy kolejnych etapach rozwoju infrastruktury – mówi prezes Hołda na łamach Biznes Alert.

CPK w drodze

Budowa Lotniska CPK ma objąć tereny gmin Baranów, Wiskitki i Teresin. Według harmonogramu, w 2031 roku port lotniczy ma uzyskać potrzebne certyfikaty, a w 2032 roku zostać oddany do użytku wraz odcinkiem Kolei Dużych Prędkości (KDP) relacji Warszawa–CPK–Łódź.

Jędrzej Stachura