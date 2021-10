Partner KGHM zamieni się z Australijczykami w kopalni Sierra Gorda Alert

Sierra Gorda fot. KGHM

Japońskie Sumitomo Metal Mining i Sumitomo Corporation zgodziła się sprzedać za półtora mld dolarów udziały w chilijskiej kopalni Sierra Gorda australijskiej firmie South32. KGHM może nie wykorzystać prawa pierwokupu i rozpocząć współpracę z nowym partnerem.

Japończycy chcieli pozbyć się 45 procent udziałów w Sierra Gorda. Australijczycy liczą na wejście do nowego projektu wydobycia w miedzi w obliczu skokowego wzrostu ceny miedzi. Chcą używać surowca z Chile do napędzania transformacji energetycznej. To ważny komponent nowoczesnych technologii, w tym Odnawialnych Źródeł Energii i elektromobilności.

– Jesteśmy gotowi na współpracę z każdym wiarygodnym partnerem międzynarodowym o ugruntowanej pozycji. Jeśli zostanie wyłoniony taki partner, to będziemy razem z nim dalej podnosić wartość Sierra Gorda. W tym roku po raz pierwszy 500 mln złotych popłynęło do Polski z naszych spółek zagranicznych, z czego większość tej kwoty z Chile, w przeciwieństwie do przeciwnego kierunku w przeszłości – mówi rzecznik KGHM Piotr Chęciński.

Reuters/Wojciech Jakóbik