Majewski: Kryzys węgla to argument do inwestycji w rewitalizację hałd Energetyka

Z całą pewnością nie należy spodziewać się, że projekt ten ruszy już tej zimy i będziemy opływać w węgiel wydobyty z hałd. Ta sytuacja w zasadzie tylko go przyspieszyła, bo rzeczywiście jest to dodatkowy silny argument- powiedział prezes Grupy Enea Paweł Majewski w rozmowie z dziennikarzami, zapytany o Program Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych.

fot. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

Enea inwestuje w hałdy węglowe

Paweł Majewski został zapytany przez dziennikarzy o harmonogram Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Węglowych. – Pytanie o pełen harmonogram trzeba skierować do CZP i Bogdanki. Z całą pewnością nie należy spodziewać się, że projekt ten ruszy już tej zimy i będziemy opływać w węgiel wydobyty z hałd. To jest projekt, który w pewnym sensie dojrzewał niezależnie od obecnej kryzysowej sytuacji na rynku węgla. Ta sytuacja w zasadzie tylko go przyspieszyła, bo rzeczywiście jest to dodatkowy silny argument. Deficyt w dostawach węgla może nam towarzyszyć dłużej niż tylko obecnej zimy. Jeśli chodzi o koszty, to mogę powiedzieć, że odzysk węgla z hałdy jest oczywiście wielokrotnie tańszy niż wydobycie go z kopalni. Surowiec w zasadzie jest już na powierzchni, więc jedyne koszty wiążą się z instalacją i jej pracą, które są już oszacowane. Wszystko co wydobędziemy, przy obecnych cenach węgla i kruszyw, pozwala na oczywisty rachunek kosztów – odpowiedział Majewski.

– W mojej ocenie to będzie węgiel analogicznej jakości do tego, który był wydobywany w danej kopalni. Metoda jest generalnie ta sama. Raczej będzie to węgiel z zastosowaniem dla energetyki – dodał prezes Enei.

Dodał on, że program ten jest objęty patronatem zespołu ekspertów gospodarczych ministerstwa aktywów państwowych. – Liczymy, że uzyskamy też innych partnerów, nie tylko Bogdankę, która zgłosiła się pierwsza. Natomiast znakomita większość hałd kopalnianych w Polsce jest zlokalizowana na Śląsku, gdzie jest ich ponad 130. W związku z tym liczymy na współpracę ze śląskimi kopalniami, które są ich właścicielami, a także z niektórymi firmami zajmującymi się odzyskiem, które są w portfelu spółek Skarbu Państwa – powiedział Paweł Majewski.

