Październikowa inflacja w Polsce osiągnęła ponad 6 procent rok do roku

Inflacja w Polsce w październiku 2023 roku wyniosła 6,6 procent rok do roku, nieznacznie wyższa od wcześniejszych szacunków GUS. Wzrost cen usług i żywności przyczynił się do utrzymania wysokiej inflacji.

W październiku 2023 roku inflacja w Polsce wyniosła 6,6 procent w ujęciu rocznym, co jest nieco wyższym wynikiem niż wcześniejsze szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), które wskazywały na 6,5 procent. Wzrost cen w porównaniu z wrześniem tego roku wyniósł 0,3 procent.

Podwyżki cen odnotowano głównie w sektorze usług, gdzie wzrost wyniósł 9,3 procent rok do roku, oraz w kategorii żywności i napojów bezalkoholowych, gdzie ceny wzrosły o 8,0 procent rok do roku. Mimo to, inflacja towarów wyniosła 5,7 procent rok do roku, co wskazuje na większy wpływ drożejących usług na ogólny wskaźnik inflacji.

Najbardziej znaczący wzrost cen dotyczył kategorii restauracje i hotele (11,1 procent rok do roku) oraz edukacja (10,5 procent rok do roku). Na uwagę zasługuje także spadek cen w sektorze transportu, gdzie odnotowano spadek o 7,9 procent rok do roku, co stanowi wyjątek w ogólnym trendzie wzrostowym. Mimo, że inflacja w październiku 2023 jest niższa niż szczytowe poziomy z początku roku, wciąż pozostaje daleka od celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego, który wynosi 2,5 procent z możliwością odchylenia o 1 punkt procentowy. Ostatni raz inflacja była na poziomie celu NBP w lutym 2021 roku.

PAP / Mateusz Gibała