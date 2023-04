DGP: Aktualizacja strategii energetycznej Polski opóźni się o co najmniej tydzień Alert

Dziś Rada Ministrów miała przyjąć uchwałę w sprawie aktualizacji Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Ale – po raz kolejny – ten punkt zdjęto z porządku obrad. Kolejne podejście do przyjęcia odświeżonej strategii dla energetyki – za tydzień – informuje DGP źródło w rządzie. Oficjalny powód to prośba ministrów o więcej czasu na zapoznanie się z dokumentem.

Anna Moskwa na prezentacji aktualizacji PEP2040. Fot. Ministerstwo klimatu i środowiska.

Dokument, przygotowany pod kierunkiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, ma uzupełnić obowiązującą strategię o nowy scenariusz, który zakłada szybszą dekarbonizację sektora.

Nowy scenariusz dla polskiej energetyki zakłada m.in. osiągnięcie niemal 50 procent udziału OZE w krajowym miksie energetycznym do 2030 r. Uzupełniono w nim także rozszerzone plany dotyczące inwestycji jądrowych w przyszłej dekadzie oraz większy nacisk na magazynowanie energii, m.in. w elektrowniach szczytowo-pompowych i instalacjach bateryjnych.

Ponadto udział węgla i gazu w miksie konwencjonalnych źródeł będzie mniejszy. W 2030 roku elektrownie węglowe mają jeszcze zaspokajać ok. 1/3 zapotrzebowania na energię, ale w roku 2040 ich rola ma być już tylko uzupełniająca i nie przekraczać kilkunastu procent miksu.

Dziennik Gazeta Prawna / Jacek Perzyński