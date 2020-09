Paliwo gazowe może zagwarantować bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej (RELACJA) Energetyka

Fot. Mariusz Marszałkowski

– Mówimy dziś o presji klimatycznej, gdzie w Europie i Ameryce podejmuje się szereg działań wdrażających zmiany w emisyjności energetyki. Mimo rozwoju technologii OZE, musimy dbać o bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej. Gwarantem tego bezpieczeństwa jest paliwo gazowe – powiedział Robert Perkowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGNiG podczas konferencji Gazterm 2020.

Partnerzy, technologie i doświadczenie

– Chcemy wykorzystać nasze kompetencje i instalacje o wartości miliardów złotych. Możemy to zrobić wykorzystując doświadczenie innych partnerów w Europie. Chcielibyśmy przyszłości skorzystać z tych aktywów i spróbować nowych wyzwań np. przesyłu wodoru czy biometanu – zaznaczył Robert Perkowski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGNiG podczas konferencji Gazterm 2020.

Kolejnym pomysłem PGNiG jest wykorzystanie technologii przechwytywania CO2 i magazynowanie go w zbiornikach podziemnych po sczerpanych złożach ropy czy gazu. – Wykorzystując nasze kompetencje i doświadczenie możemy zrobić kolejny krok do transformacji energetycznej – zapowiedział wiceprezes.

W styczniu 2019 roku zakomunikowany został nowy projekt „Cyfrowe złoże”. Perkowski przyznał, że jest to nowe podejście do optymalnego wydobycia ropy czy gazu ziemnego. – W klasycznym systemie proces pracy różnego rodzaju specjalistów był przekazywany do następnego działu, finalnie „tworząc” kopalnie węglowodorów. Polska nie jest Kuwejtem, wydobywanie ropy czy gazu jest u nas niezwykle trudne. Musieliśmy podejść do tego całkiem inaczej, aby było to opłacalne ekonomicznie. Przy obecnych niskich cenach surowców, to działanie dało nam duże zyski i umiejscowiło nas w czołówce światowej – powiedział.

Ciągła transformacja

Prezes zarządu PGNiG Termika Paweł Stańczyk zaznaczył, że energetyka i sektor ciepłowniczy stoją przed ogromnymi wyzwaniami. – To branża, która jest w ciągłej transformacji. W niektórych instalacjach węgiel wciąż jest paliwem rentownym. Gaz natomiast jest paliwem najbliższej przyszłości. W EC Żerań to około cztery procent całego przyszłorocznego zużycia gazu w Polsce – powiedział.

– O ile gaz jest paliwem bliskiej przyszłości, to wodór jest paliwem dalszej przyszłości. W momencie przyłączenia gazowego do bloku w EC Żerań wykorzystanie paliwa wodorowego może stać się przedmiotem analiz i badań. To samo mogłoby stać się w przyszłości w EC Siekierki – przyznał prezes Stańczyk.

Na temat gazu wypowiedział się również Grzegorz Bujnowski z biura handlu gazem PKN Orlen. – W PEP 2040 gaz wymieniony jest jako paliwo przejściowe. Gaz i elektrownie gazowe będą ważnym elementem funkcjonowania energetyki. Po pierwsze funkcja stabilizacyjna, dzięki czemu w kilkadziesiąt minut można zwiększyć moc elektrowni gazowej – powiedział.

Bujnowski podkreślił, że rynek zmieni się pod względem podażowym. – Struktura kontraktów ulegnie zmianie, szczególnie po stronie dostawców gazu. Trzeba też się przygotować infrastrukturalnie. PKN Orlen cały czas przygotowuje się do tej zmiany – zakończył.

Opracował Mariusz Marszałkowski