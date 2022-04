PERN: Polska nie musi się obawiać drożyzny w razie kryzysu dostaw ropy z Rosji Alert

Magazyny ropy naftowej. Fot. PERN

Kryzys zanieczyszczone ropy pokazał, że Polska nie musi się obawiać przerwy dostaw z Rosji. PERN odpowiedzialny za bezpieczeństwo dostaw pali w naszym kraju uspokaja.

– Przez 46 dni zaopatrywaliśmy rafinerię poprzez dostawy z morza, czego nie odczuli klienci na stacjach benzynowych. Rolą PERN jest przesył i magazynowanie paliw. Rozbudowaliśmy pojemności zbiornikowe w pierwszym etapie o 350 tysięcy m sześc. nowych zbiorników. Drugi etap to 224 tys. m sześc. Patrzymy na to gdzie jest popyt i dlatego podjęliśmy decyzję o budowie ropociągu do Trzebini do końca roku bo Aglomeracja Śląska do rynek, który się rozwija – powiedział prezes PERN Igor Wasilewski.

– Jesteśmy przygotowani na różne scenariusze i to co może się wydarzyć. Trwa rozmowa o sankcjach, czyli zatrzymaniu dostaw ropy z kierunku wschodniego – podsumował prezes PERN podczas Europejskiego Kongresu Energetycznego w 2022 roku.

Wojciech Jakóbik