PERN przygotowuje się do budowy instalacji fotowoltaicznych Alert

Instalacja fotowoltaiczna. Frihamnen port w Sztokholmie, Magasin 6. Fot. Bartłomiej Sawicki/ BiznesAlert.pl

W związku z planowaną przez PERN budową instalacji fotowoltaicznych w bazach magazynowych, spółka ogłosiła w czwartek postępowanie ws. uzyskania warunków ich przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Dotyczy to bazy ropy naftowej w Adamowie oraz 8 baz paliw w całej Polsce.

Jak podano w opublikowanej dokumentacji „Budowa instalacji fotowoltaicznych w PERN – uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”, oferty w tym postępowaniu można składać do 23 lutego. – Przedmiotem zadania jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych we wskazanych lokalizacjach PERN – przekazała spółka w ogłoszeniu. Uściślono w nim, iż chodzi o bazę ropy naftowej w Adamowie, a także o bazy paliw: w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Chruścielu, Baryczy, Małaszewiczach i Dębogórzu.

W opublikowanej dokumentacji postępowania PERN zaznaczył, że realizacja zadania obejmuje m.in. „opracowanie projektu koncepcyjnego budowy instalacji fotowoltaicznych opartego o nowoczesne rozwiązania funkcjonalne i techniczne niezbędnego do uzyskania warunków przyłączenia”, jak również opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i uzyskanie wszystkich wymaganych zgód administracyjnych oraz wykonanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby ich uzyskania, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o warunkach zabudowy. Spółka zaznaczyła jednocześnie, iż chodzi także o określenie optymalnego punktu przyłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej Operatorów Systemu Dystrybucji w poszczególnych lokalizacjach z uwzględnieniem parametrów technicznych oraz kosztów budowy przyłączy, a także o przygotowanie i złożenie wniosku o uzyskanie warunków przyłączenia oraz o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych.

PERN, informując w styczniu o swych planach rozwojowych i inwestycyjnych, zapewnił – że jako podmiot działający w obszarze paliw kopalnych – przykłada dużą wagę do racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych, ale także wody czy plastiku. – Firma chce również na większą skalę produkować własną energię elektryczną by obniżyć koszty energii elektrycznej związane z tłoczeniem surowca i paliw poprzez rurociągi. Dlatego w perspektywie do 2024 roku PERN zainwestuje 130 mln zł w farmy fotowoltaiczne, które będą zlokalizowane na terenach baz – zapowiedziała wówczas spółka.

Jak wyjaśniał wtedy prezes PERN Igor Wasilewski, spółka docelowo zamierza produkować 10 proc. energii elektrycznej, którą wykorzystuje do tłoczeń ropy naftowej i paliw właśnie z fotowoltaiki, co obniży jej bilans śladu węglowego o 6 procent. Jeszcze we wrześniu 2020 roku PERN informował o budowie w bazie paliw w Boronowie, w ramach projektu pilotażowego, pierwszej w tej spółce instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 50 kWp.

PERN/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński