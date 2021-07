PERN rozpoczyna trzeci etap rozbudowy zbiorników paliw Alert

W podpisaniu umowy wzięli udział - w imieniu PERN: Mateusz Radecki, wiceprezes Spółki oraz Paweł Wysocki, dyrektor Pionu Technicznego, a w imieniu konsorcjum: Tomasz Cierpicki, dyrektor Obszaru Energetyki i Przemysłu, Mostostal Warszawa, Robert Kowalski, członek Zarządu Mostostal Płock i Krzysztof Bartczak, prokurent, dyrektor ekonomiczno-finansowy, główny księgowy.. Fot. PERN

Siedem nowych zbiorników paliw o łącznej pojemności 224 tys. m sześc. powiększy możliwości magazynowania paliwa PERN w przyszłym roku. Spółka wybrała właśnie wykonawcę pierwszej fazy tego projektu. To rozpoczęcie trzeciego etapu rozbudowy baz naftowego operatora.

Zadanie ma zrealizować konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa jako lider i Mostostal Płock które złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu zakupowym. Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN zakłada w pierwszej fazie budowę aż siedmiu nowych zbiorników magazynowych, każdy o pojemności 32 tys. m sześc., w trzech różnych lokalizacjach: w Bazie Paliw w Koluszkach, Bazie Paliw w Nowej Wsi Wielkiej oraz Bazie Paliw w Dębogórzu. – PERN skutecznie realizuje ambitny plan, mimo niesprzyjającego otoczenia związanego z pandemią koronawirusa. Jeśli popatrzymy na łączną pojemność zbiorników, którą udostępni spółka w przyszłym roku, to praktycznie powstaje dodatkowa baza paliw w naszym kraju, co ma kluczowe znaczenie dla naszego bezpieczeństwa energetycznego – podkreślił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

– PERN to spółka zarządzająca infrastrukturą krytyczną naszego państwa. Stoimy na straży bezpieczeństwa surowcowego i paliwowego. Rozwijamy nasz potencjał, ale także przygotowujemy się do zmian rynkowych w obszarze energetyki. Jesteśmy i pozostaniemy liderem logistyki w tym obszarze – podkreślił z kolei Igor Wasilewski, prezes PERN.

Pierwszy etap obejmował budowę czterech zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc., w dwóch lokalizacjach: Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – niedawno zakończony – to dziewięć nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m sześc. w sześciu lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach.

PERN/Bartłomiej Sawicki