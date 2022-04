PGE Energia Ciepła podsumowuje sezon zimowy Elektrociepłowni Kielce Alert

Elektrociepłownia Kielce. Fot. PGE Energia Ciepła

Polska Grupa Energetyczna przedstawiła najważniejsze dane dotyczące minionej zimy w Elektrociepłowni Kielce. – Zakład pracuje nieprzerwanie 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, niezależnie od panujących warunków pogodowych i temperaturowych jesteśmy w stanie zapewnić ciepło oraz ciepłą wodę użytkową mieszkańcom Kielc – powiedział Zbigniew Duda, dyrektor elektrociepłowni PGE w Kielcach.

PGE podkreśla, że zapotrzebowanie na ciepło w systemie ciepłowniczym i ilość produkowanego przez elektrociepłownię ciepła zależy przede wszystkim od temperatury zewnętrznej. Dlatego tak ważne jest śledzenie prognozy pogody oraz stałe reagowanie na zmianę temperatury zewnętrznej. W miesiącach od grudnia do marca Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach wyprodukował 972 800,2 GJ energii cieplnej. 26 grudnia lutego 2021 r. zanotowano najwyższą dobową produkcję ciepła 11 342 GJ. Chłodny okres zimowy wpływa także na parametry wody sieciowej. W minionym sezonie najwyższa zmierzona temperatura wody sieciowej na zasilaniu wyniosła 115,1°C – czytamy w komunikacie.

– Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Kielcach pracuje nieprzerwanie 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę. Dzięki temu, niezależnie od panujących warunków pogodowych i temperaturowych jesteśmy w stanie zapewnić ciepło oraz ciepłą wodę użytkową mieszkańcom Kielc. Miniony sezon grzewczy pokazał, że jako największy producent ciepła w mieście, w nawet najbardziej mroźne dni, gwarantujemy w sposób niezakłócony dostawy zamówionej mocy cieplnej. Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i komfortu cieplnego mieszkańcom. Inwestujemy również w nowe źródła wytwórcze, które zagwarantują zaopatrzenie w przyszłości nowych odbiorców ciepła z terenu miasta, z jednoczesną korzyścią dla zdrowia mieszkańców i poszanowaniem środowiska – mówi Zbigniew Duda, dyrektor Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Kielcach.

– Miniona zima w porównaniu z ubiegłymi latami była nieco cieplejsza, choć to właśnie w tym sezonie zanotowaliśmy najniższą temperaturę zewnętrzną ostatnich lat. Najzimniejszym dniem był drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. 26 grudnia zanotowano -15,4 °C i była to niższa temperatura, niż najniższa wartość zanotowana podczas sezonu zimowego 2020/2021. Wówczas słupki rtęci wskazały -14,2 °C. Również najniższą średniodobową temperaturę w minionym sezonie zanotowano 26 grudnia. Było to jedynie -11,5 °C. Zimą 2019/2020 najniższa średniodobowa temperatura wyniosła wówczas -12,9 °C. Odnotowano ją 18 stycznia 2021 roku – podaje PGE.

Spółka zaznacza, że wpływ na zużycie ciepła mają nie tylko warunki pogodowe, takie jak temperatura zewnętrzna, wiatr, wilgotność, ale również typ budynku (m.in. izolacja termiczna, szczelność okien, jakość dachu) i przyzwyczajenia odbiorców.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura