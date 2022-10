PGE obniży ceny węgla kamiennego dla klientów Alert

Od pierwszego listopada br. PGE obniża ceny węgla kamiennego oferowanego firmom, jednostkom pożytku publicznego, samorządom i pośredniczącym podmiotom węglowym. Obniżki sięgają nawet 10 procent.

Łopata i węgiel. Fot. Freepik.

Ostanie zmiany cen na rynku węgla kamiennego spowodowały, że mogliśmy zakontraktować kolejne dostawy wysokiej jakości węgla kamiennego po niższych kosztach, co pozwoliło nam na obniżenie ceny dla naszych odbiorców – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes PGE. – Zgodnie z planem PGE nadal będzie importowała węgiel kamienny do Polski i jeśli zmiany cen na rynkach hurtowych na to pozwolą, będziemy wprowadzali kolejne korekty w naszej ofercie. Nasza spółka PGE Paliwa, która odpowiada za import i dystrybucję węgla sprowadziła w tym roku około 5 mln ton węgla – dodaje Wojciech Dąbrowski.

Cena węgla opałowego typu ekogroszek/groszek lub orzech będzie wynosiła około 1890 zł netto (obniżka z poziomu 2100 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem, natomiast cena węgla typu miał energetyczny będzie wynosiła około 1550 zł netto (obniżka z poziomu 1700 zł netto) plus VAT + akcyza dla podmiotów nieobjętych zwolnieniem.

Polska Grupa Energetyczna/Michał Perzyński