PGE podpisała kolejną umowę na dostawy energii dla PSE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 roku. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł.

Oferta PGE okazała się najkorzystniejsza w przetargu nieograniczonym zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Operator Systemu Przesyłowego co roku poszukuje dostawcy energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci. Tym razem przetarg dotyczył okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Spółka z Grupy PGE wygrała go po raz kolejny. Wartość umowy na rok 2018 r. wynosi 310 mln zł.

Cieszy nas, że po raz kolejny nasza oferta na potrzeby pokrycia strat w sieciach przesyłowych okazała się najkorzystniejsza dla Operatora Systemu Przesyłowego – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

PGE jest w stanie oferować dużym odbiorcom stabilne i niezawodne dostawy energii elektrycznej, a w konsekwencji zapewniać bezpieczeństwo energetyczne kraju po racjonalnych kosztach, ponieważ efektywnie modernizuje i rozbudowuje aktywa wytwórcze Grupy – dodaje Henryk Baranowski.

W ramach kontraktu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna sprzeda do PSE w 2019 roku energię elektryczną za łączna kwotę ok. 410 mln zł.

