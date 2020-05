Polska Grupa Górnicza skorzysta z tarczy antykryzysowej Alert

fot. BiznesAlert.pl

Zarząd Polskiej Grupy Górniczej wyraża zadowolenie z zawartego w piątek 8 maja porozumienia umożliwiającego obniżenie wymiaru czasu pracy i ubieganie się przez spółkę o dofinansowanie w ramach rządowego programu tarczy antykryzysowej – głosi komunikat spółki.

Porozumienie podpisano na okres jednego miesiąca z mocą od 1 maja tego roku. Strony uzgodniły, że w tym czasie wymiar czasu pracy wszystkich zatrudnionych w PGG obniżony zostaje o 20 procent co zostanie osiągnięte przez wprowadzenie czterech dodatkowych dni wolnych, które przypadną 14, 15, 22 i 29 maja.

Pracownikom przysługiwało będzie wynagrodzenie proporcjonalne do obniżonego wymiaru czasu pracy – składniki wynagrodzeń określone stawkami miesięcznymi ulegają pomniejszeniu w okresie obowiązywania porozumienia o 20 procent. Zapisano, że proporcjonalnemu zmniejszeniu ulegnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie ustalone w porozumieniu z 21 lutego 2020 roku (tzn. po ostatnich podwyżkach wynagrodzeń w PGG ).

Dodatkowy dzień wolny nie będzie opłacany, a pracującym wtedy przy zabezpieczeniu ruchu kopalni w zamian udzielony zostanie inny wolny dzień bezpłatny w ciągu tygodnia.

Zarząd PGG zadeklarował, że do 10 czerwca przekaże organizacjom związkowym plan funkcjonowania spółki do końca 2020 roku Ustalono też, że strony przystąpią do rozmów na temat dalszego funkcjonowania PGG.

– Porozumienie ze związkami zawodowymi pozwoli zrealizować pełny trzypunktowy pakiet działań osłonowych proponowany przez zarząd w połowie kwietnia. Osiągnięta zgoda umożliwia skorzystanie w maju ze wsparcia rządowego w ramach tarczy antykryzysowej – skomentował po podpisaniu porozumienia Tomasz Rogala, prezes PGG.

Potrzebę obniżenia wymiaru czasu pracy w PGG uzasadniono w dokumencie spadkiem obrotów gospodarczych, który wystąpił w spółce w następstwie epidemii COVID-19. Na podstawie art. 15g ust. 11 ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19 spółka będzie mogła zawnioskować o ponad 70 mln zł miesięcznie dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Efekt ekonomiczny całego pakietu osłonowego w PGG szacowany jest na 195 mln zł miesięcznie.

PGG