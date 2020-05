PGNiG chce wybudować kolejne stacje CNG Energetyka

fot. PGNiG

Sprzedaż autobusów gazowych, jak i popularność paliwa CNG/LNG w Polsce rośnie z kwartału na kwartał. – Planujemy budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu – powiedział Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.



W 2019 roku, 182 z 1032 nowych miejskich pojazdów posiadało napęd CNG, co stanowi 22-procentowy udział w rynku – tak wynika z informacji Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

PGNiG zauważa, że dane za I kwartał 2020 roku są jeszcze bardziej optymistyczne – na 125 wszystkich nowo zarejestrowanych autobusów miejskich aż 41 zasilanych jest gazem CNG. To oznacza blisko 33-procentowy udział wśród autobusów zarejestrowanych w tym okresie.

Z danych PZPM wynika, że do 31 marca 2020 roku w Polsce było zarejestrowanych blisko 3000 samochodów osobowych napędzanych gazem ziemnym, a paliwo CNG/LNG cieszy się coraz większą popularnością w tym segmencie.

– Ten rodzaj paliwa doskonale nadaje się do wykorzystania nie tylko w komunikacji miejskiej. Z naszych stacji tankowania CNG korzystają również firmy transportowe, kurierskie, taksówkarze, a także piekarnie, hurtownie spożywcze czy pralnie. Grupa PGNiG planuje budowę dodatkowych 38 stacji sprężonego gazu, aby ułatwić dostęp do tego ekologicznego paliwa. To wpłynie również na ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery – powiedział Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny.

PGNiG zaznacza, że przez pierwsze trzy miesiące br. sprzedaż osobowych i użytkowych pojazdów zasilanych paliwem CNG/LNG wyniosła w sumie 209 egzemplarzy. W kraju zarejestrowanych zostało łącznie 1724 samochodów dostawczych oraz 2848 ciężarowych zasilanych tym paliwem.

PGNiG/Jędrzej Stachura