PGNiG bierze udział w elektryfikacji norweskich złóż

Gaz ziemny wykorzystywany do zasilania platformy Gina Krog na Morzu Północnym zostanie zastąpiony energią elektryczną. Zmniejszy się też pobór gazu na potrzeby własne na złożu Skarv. W ten m.in. sposób firmy naftowe działające na Norweskim Szelfie Kontynentalnym chcą zmniejszyć emisje związane z wydobyciem węglowodorów. W projekt zaangażowana jest spółka PGNiG Upstream Norway.

Elektryfikacja platform wiertniczych

Projekt Power-from-Shore ma na celu podłączenie infrastruktury wydobywczej pracującej na Morzu Północnym za pomocą podmorskich kabli do zasilania z norweskiej lądowej sieci elektroenergetycznej. Prowadzi go norweska firma Equinor wraz z partnerami, m.in. PGNiG Upstream Norway.

– Bierzemy udział w projekcie, który pozwoli na zbliżenie się Norweskiego Szelfu Kontynentalnego do osiągnięcia celu zerowej emisji gazów cieplarnianych w perspektywie 2050 roku. Realizujemy go z naszymi partnerami na koncesjach. To ważne przedsięwzięcie dla firm zaangażowanych w poszukiwanie i wydobycie na szelfie. Poza korzyściami środowiskowymi działania te przełożą się na zmniejszenie opłat za emisje, a to oznacza poprawę ekonomiki złóż – skomentował Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG.

PGNiG Upstream Norway, norweska zależna spółka PGNiG, posiada 11,3 proc. udziałów w złożu Gina Krog. W maju tego roku między platformą Gina Krog a oddalonym o ok. 30 km kompleksem wydobywczym Sleipner ułożono kabel zasilający wysokiego napięcia. Do końca 2022 roku kolejne kilometry kabla połączą platformy z lądem. Ponadto dzięki wyłączeniu jednej z turbin gazowych na złożu Skarv, emisje CO2 z tamtejszej infrastruktury zmniejszą się o blisko 70 tys. ton rocznie, czyli o 20 procent. Od 2024 roku możliwe będzie pozyskiwanie ciepła i energii ze spalin pochodzących z tamtejszej turbiny gazowej, co pozwoli ograniczyć zużycie energii i zmniejszyć emisje o kolejne 30 procent. Zasilanie elektryczne do złóż docierać będzie za pośrednictwem norweskiej sieci elektroenergetycznej, a w Norwegii energia elektryczna w większości pochodzi z elektrowni wodnych.

PGNiG prowadzi działalność w Norwegii od 2007 roku. PGNiG Upstream Norway posiada obecnie udziały w 31 koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Spółka wydobywa obecnie ropę naftową i gaz ziemny z 7 złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. W tym roku rozpoczęła się produkcja ze złóż Skogul i Ærfugl.

