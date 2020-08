PGNiG jest bliżej czarteru tankowców LNG Alert

Tankowiec LNG. Źródło: Polskie LNG

PGNiG rozpoczęła procedurę czarteru metanowców do transportu LNG z USA w październiku 2019 roku. Parkiet informuje, że ma się ona zakończyć w tym kwartale.

Firma ta potrzebuje gazowców do realizacji umów free on board, które przekazują jej odpowiedzialność za ładunki zakontraktowane w USA w ramach umów z Venture Global LNG oraz Port Arthur LNG. Te ładunki nie muszą trafić do terminalu LNG w Świnoujściu, ale na rynek globalny, na którym PGNiG będzie mogło sprzedawać gaz z zyskiem.

PGNiG zakontraktowało 3,38 mld m sześc. gazu po regazyfikacji od 2023 roku w Venture Global LNG oraz 2,7 mld m sześc. od 2023 roku w Port Arthur LNG. Łącznie będzie to ponad 6 mld m sześc. rocznie do dyspozycji na rynku globalnym, jednak dostawy będą musiały zostać obsłużone przez Polaków.

Parkiet/Wojciech Jakóbik