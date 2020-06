Gazprom odwołał się od wyroku arbitrażu na korzyść PGNiG Alert

PGNiG / fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Gazprom złożył do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie skargę o uchylenie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz w kontrakcie jamalskim – podał PGNiG w komunikacie.

Odwołanie Gazpromu

Zarząd PGNiG przekazał, że 2 czerwca 2020 roku, że Gazprom, a więc strona pozwana do Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie, złożyła skargę o uchylenie wyroku końcowego z dnia 30 marca 2020 roku wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko Gazprom. Postępowanie dotyczyło obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 1996 roku, a więc Kontraktu Jamalskiego.

Informacja o złożeniu skargi została przekazana PGNiG przez Sąd Apelacyjny w Sztokholmie. Spółka informuje, że nie jest jej znana treść skargi i nie została jeszcze formalnie doręczona. – W ocenie spółki nie istnieją podstawy do żądania uchylenia wyroku końcowego z dnia 30 marca 2020 roku. Po formalnym doręczeniu odpisu skargi podejmie ona decyzje co do dalszych kroków w sprawie – czytamy w raporcie spółki.

Stanowisko PGNiG

– Wniesienie skargi przez Gazprom nie wpływa na realizacje wyroku arbitrażowego, co oznacza, że obie strony mają obowiązek stosować nową formułę cenową – napisał zaś na Twitterze prezes PGNiG Jerzy Kwieciński. We wtorkowym oświadczeniu spółka poinformowała, że PGNiG będzie mogło szczegółowo ustosunkować się do treści wniosku po jego formalnym doręczeniu do spółki. – Należy jednak podkreślić, że Sąd Apelacyjny w Sztokholmie bada zaskarżone postępowanie arbitrażowe jedynie pod względem proceduralnym i nie ma możliwości zmiany wyroku Arbitrażu w zakresie merytorycznym – czytamy w oświadczeniu.

Zwycięstwo w arbitrażu

Pod koniec marca PGNiG ​​wygrało spór o ceny gazu w kontrakcie jamalskim przeciwko Gazpromowi zyskując prawo do zwrotu nadpłaty w wysokości 1,5 miliarda dolarów za dostawy gazu od 1 stycznia 2014 roku do 29 lutego 2020 roku. PGNiG ogłosiło, że Rosjanie dostosowali faktury do wyroku, choć stało się to dopiero po interwencji spółki z Polski.

PGNiG przypomina, że 30 marca 2020 roku Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok, w którym uznał argumenty spółki i zmienił sposób ustalania ceny dostaw gazu w kontrakcie jamalskim. – Nowa formuła cenowa jest bezpośrednio i w istotny sposób powiązana z notowaniami gazu na rynkach zachodnioeuropejskich. Tym samym Trybunał potwierdził, że obowiązujące wcześniej w kontrakcie jamalskim ceny były nierynkowe – czytamy w komunikacie.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki