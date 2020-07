PGNiG chce integrować ciepłownictwo w Polsce i dostarczać gaz do bloków gazowych Alert

Źródło: PGNiG/Twitter

Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński powiedział, że elektrociepłownia gazowo–parowa w Stalowej Woli zostanie oddana do użytku jeszcze w tym miesiącu. – Coraz więcej instalacji będzie przechodzić na gaz, tak jak w przypadku spektakularnej decyzji o Elektrowni Ostrołęka C. Podobnie jest z Elektrownią Dola Odra należącą do Polskiej Grupy Energetycznej – zaznaczył.

Sprzedaż gazu i integracja ciepłownictwa

Jerzy Kwieciński powiedział, że PGNiG jest w pełni gotowe, aby sprzedawać gaz do każdej tego typu inwestycji. Partnerem projektu jest także Gaz-System, który musi wybudować gazociąg. PGNiG nie chce jednak zdradzać wolumenu, który mógłby zapewnić do gazowej Ostrołęki.

Na początku tego tygodnia Daniel Obajtek, prezes jednego z inwestorów projektu powiedział, że spółka ma pisemną deklarację ze strony PGNiG o dostawie gazu o określonym wolumenie. Został również zapytany o kierunek dostaw gazu. Spółka przekierowała pytanie do operatora systemu przesyłowego, a więc Gaz-Systemu.

Jerzy Kwieciński powiedział, że PGNiG ma być integratorem ciepłownictwa. – Chcemy być integratorem tego sektora. Intensywnie zajmujemy się rozmowami z Tauronem o przejęciu Tauron Ciepło. Mamy wyłączność na te rozmowy – przyznał szef PGNiG.

Bartłomiej Sawicki