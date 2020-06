PGNiG zwiększa import LNG o jedną trzecią Alert

88. dostawa LNG do terminalu w Świnoujściu. Fot. Polskie LNG

– Coraz więcej gazu do Polski płynie w postaci ciekłej. W pierwszym kwartale tego roku ilość LNG wzrosła o 35 procent z 7 do 10 dostaw. Te dostawy są realizowane bez żadnych zakłóceń do terminalu w Świnoujściu – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

– Sektor transportu jest coraz bardziej zainteresowany LNG. Ciężki transport coraz częściej z niego korzysta. My również zaczynamy z niego korzystać do zasilania lokalnych, odosobnionych sieci dystrybucyjnych gazu. Na to chcielibyśmy postawić w najbliższych latach – zadeklarował Kwieciński.

PGNiG chce wykorzystywać to doświadczenie w terminalu LNG w Kłajpedzie, gdzie już obsługuje pierwszych klientów.

Wojciech Jakóbik