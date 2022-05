PGNiG: Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 81 procentach Alert

PGNiG poinformowało, że magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 81 procentach.

– Zapasy gazu w polskich magazynach rosną. Aktualny stan zapełnienia magazynów to 81 procent – poinformowało PGNiG na Twitterze.

Zapasy #gaz w polskich #magazynygazu rosną! Aktualny stan zapełnienia magazynów to 81%. To min. wynik intensyfikacji dostaw #LNG do 🇵🇱 podejmowanych przez #PGNiG w ostatnich tygodniach. Działamy dalej na rzecz wzmocnienia #bezpieczeństwoenergetyczne. 👉 https://t.co/ttLPB6aSR2 pic.twitter.com/U7QFuHiPV8 — PGNiG (@GK_PGNiG) May 4, 2022

Spółka podkreśla, że jest to spowodowane między innymi zwiększeniem dostaw LNG do Polski w ostatnich tygodniach. Od 2015 roku PGNiG odebrało w gazoporcie w Świnoujściu łącznie 163 dostawy skroplonego gazu ziemnego. Wiodącym kierunkiem, z którego błękitne paliwo dociera do Polski jest Katar – 99 dostaw. Na kolejnym miejscu znalazły się Stany Zjednoczone, z 47 ładunkami, oraz Norwegia. Pojedyncze dostawy, w ramach transakcji spotowych, PGNiG odebrało z Nigerii oraz Trynidad i Tobago.

Stan napełnienia instalacji magazynowych można śledzić na stronie Gas Storage Poland.

Twitter/PGNiG/Jędrzej Stachura