PGNiG optymalizuje zakupy LNG z USA Alert

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło porozumienia z Venture Global Plaquemines oraz Venture Global Calcasieu Pass dotyczące warunków zakupu dodatkowych dwóch milionów ton skroplonego gazu ziemnego rocznie przez 20 lat. W efekcie, łączny wolumen LNG, które PGNiG będzie odbierać od Venture Global LNG, może wzrosnąć do 5,5 mln ton rocznie.

Wolumeny

Porozumienia, podpisane przez PGNiG i amerykańskie spółki, dotyczą aneksowania umów podpisanych przez strony w 2018 roku i zwiększenia przewidzianych w nich wolumenów sprzedaży skroplonego gazu ziemnego. W przypadku kontraktu z Venture Global Calcasieu Pass, aneks zakłada wzrost ilości kupowanego przez PGNiG gazu o 0,5 mln ton do 1,5 mln ton rocznie. Z kolei aneksowanie umowy z Venture Global Plaquemines, umożliwi zwiększenie wolumenu o 1,5 mln ton do 4,0 mln ton LNG rocznie. – Podpisanie obu aneksów będzie oznaczało, że łączny wolumen skroplonego gazu ziemnego, jaki PGNiG będzie odbierało od spółek Venture Global, wzrośnie łącznie do 5,5 mln ton rocznie, a więc do ok. 7,4 mld m sześc. gazu ziemnego po regazyfikacji, przez 20 lat – tłumaczy spółka w komunikacie.

– Gaz skroplony odgrywa kluczową rolę w realizacji strategicznych aspiracji PGNiG. Jest to zasadniczy element dywersyfikacji naszego portfela importowego i służy wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego naszych odbiorców. Jednocześnie, chcemy wykorzystać LNG do intensywnego rozwoju naszej działalności handlowej na globalnym rynku gazu ziemnego. Rozszerzenie naszej współpracy z Venture Global LNG wpisuje się w realizację obu tych celów – powiedział Paweł Majewski, prezes PGNiG.

Formuła dostaw

Aneksowane umowy to kontrakty w formule free-on-board (FOB), co oznacza, że za odbiór zakupionego gazu odpowiada kupujący, czyli PGNiG. Kontrakty mają być realizowane w dwóch terminalach skraplających – Calcasieu Pass oraz Plaquemines nad Zatoką Meksykańską. Pierwszy z nich ma rozpocząć działalność w 2023 roku.

PGNiG/Bartłomiej Sawicki