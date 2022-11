PGNiG Obrót Detaliczny przejmie klientów kupujących gaz od Taurona Alert

Tauron współpracuje z PGNiG Obrót Detaliczny w zakresie zapewnienia ciągłości dostaw oraz zmiany sprzedawcy gazu dla gospodarstw domowych. Proces ten będzie dla tych klientów w pełni automatyczny – dzięki temu skorzystają oni z ustawowo zamrożonych przez polski rząd cen gazu.

Tauron. Fot. Jędrzej Stachura

Dla prawie wszystkich klientów Taurona, którzy posiadają umowę na dostarczanie gazu, tzw. sprzedawcą rezerwowym i sprzedawcą z urzędu będzie PGNiG Obrót Detaliczny. Dlatego PGNiG w porozumieniu z Tauron Sprzedaż ogłosił, że jest gotowy płynnie przejąć tych klientów.

Cały proces nie wymaga od Klientów w gospodarstwach domowych podejmowania żadnych działań i zostaną oni objęci tzw. sprzedażą rezerwową (lub sprzedażą z urzędu). Klienci tym samym będą mieli zapewnione dostawy prądu bez żadnych przerw w ustawowo gwarantowanej cenie.

– Nie ma mowy o jakichkolwiek przerwach w dostawach gazu do klientów. Przypominam, że klienci mają gwarancję urzędowej ceny gazu, czyli objętej taryfowaniem do końca 2027 roku. Rozwiązanie to wynika z zapisów Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej – wyjaśnia Rafał Soja, prezes zarządu Tauron Sprzedaż. – Decyzja o wyjściu z rynku gazu jest podyktowana tym, że Tauron nie posiada własnych zasobów gazu, a wobec zdestabilizowanego przez Rosję rynku tego surowca, trudno nam zabezpieczyć jego dostawy – dodaje prezes Tauron Sprzedaż.

Klienci mogą także samodzielnie wybrać nowego dostawcę gazu i podpisać umowę na wybranych przez siebie warunkach. Jest to bezpłatne i nie wiąże się z dodatkowymi komplikacjami.

Tauron/Michał Perzyński