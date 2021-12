PGNiG OD podpisało kontrakt na dostawę LNG do MZA w Warszawie o wartości 70 mln zł Alert

Fot. PGNiG.

PGNiG Obrót Detaliczny podpisało kolejną, trzecią umowę na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) do floty Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Wartość kontraktu to 70 mln zł.

Spółka będzie dostarczać paliwo gazowe do stacji tankowania autobusów w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej.

– To ważne, że popularność gazomobilności w Polsce rośnie, ponieważ transport publiczny napędzany gazem ziemnym to realna szansa na szybszą poprawę jakości powietrza w miastach. To szczególnie istotne w takich metropoliach jak Warszawa, która konsekwentnie stawia na dynamiczną rozbudowę floty autobusów gazowych – powiedział wiceprezes PGNiG SA ds. rozwoju Arkadiusz Sekściński.

PGNiG OD dostarcza paliwo LNG do Zajezdni Ostrobramska nieprzerwanie od maja 2019 roku. Nowa umowa z MZA w Warszawie będzie obowiązywała do momentu zrealizowania dostaw skroplonego gazu ziemnego o łącznej wartości 70 mln zł, podkreślono.

Nowy kontrakt

– Nowy kontrakt stanowi kolejny etap trwającej od kilku lat udanej współpracy z MZA w Warszawie. To także dowód naszej skuteczności sprzedażowej i atrakcyjnej oferty rynkowej w tym obszarze, która po raz kolejny okazała się korzystniejsza od konkurencji. Dość powiedzieć, że to już trzeci z rzędu wygrany przez nas przetarg na dostawy paliwa LNG do Zajezdni Ostrobramska – dodał prezes PGNiG OD Henryk Mucha.

Zlokalizowana w warszawskiej zajezdni stacja posiada instalację do tankowania zarówno LNG, jak i wytwarzania oraz tankowania sprężonego gazu ziemnego CNG. Oba paliwa są wykorzystywane do napędzania rosnącej floty autobusów gazowych MZA, która do końca 2022 roku będzie liczyła łącznie 345 autobusów na gaz CNG lub LNG, stając się największą w Polsce.

– Autobusy gazowe wpisały się na stałe w krajobraz polskich miast. Obecnie ich flota liczy blisko 800 pojazdów, a od 2019 roku co czwarty rejestrowany nowy autobus jest napędzany gazem CNG lub LNG. Przekłada się to na nasze dobre wyniki sprzedażowe – w ciągu 9 miesięcy 2021 roku zwiększyliśmy sprzedaż LNG o blisko 130 procent i CNG o 16 procent w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2020 – podsumował wiceprezes PGNiG OD odpowiedzialny za obszar CNG/LNG Marcin Szczudło.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 roku.

Źródło: ISBnews