PGNiG ponownie zwiększa wydobycie gazu w Norwegii Alert

Norweski Departament Ropy i Gazu wydał zgodę na uruchomienie produkcji z kolejnych odwiertów na złożu AErfugl. PGNiG ma w nim 11,92 procent PGNiG Upstream Norway rozpoczęło produkcję z kolejnego złoża na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w kwietniu tego roku. Kolejne odwierty oddawane są do dyspozycji.

Spółka, wraz z partnerami koncesyjnymi, uruchomiła pierwszy odwiert produkcyjny na złożu Ærfugl, a rozpoczęcie eksploatacji kolejnych planuje jeszcze w tym roku. Faza pierwsza wydobycia ze złoża Ærfugl Faza będzie rozwijana w dwóch fazach, oba z trzema odwiertami, z których wszystkie zostaną podłączone do złoża Skarv.

Zagospodarowanie złoża gazu i kondensatu Ærfugl na Morzu Norweskim planowane jest w dwóch etapach. Władze norweskie udzieliły operatorowi Aker BP zgody na rozpoczęcie wydobycia z fazy pierwszej. Wydobycie odbywa się również z wcześniejszego testowego odwiertu produkcyjnego w fazie pierwszej i odwiertu przyspieszonego w fazie drugiej tego złoża. Cała produkcja na Ærfugl będzie powiązana ze złożem Skarv, położonym 210 kilometrów na zachód od Sandnessjøen w regionie Nordland. Aker BP i pozostali licencjobiorcy planują dokończyć zagospodarowanie Ærfugl z pozostałymi dwoma odwiertami w fazie drugiej. Ærfugl został odkryty w 2000 roku. Plan rozwoju i eksploatacji (PDO) dla rozwoju został zatwierdzony w kwietniu 2018 roku.

Ærfugl to złoże gazowo-kondensatowe, którego zasoby wydobywalne szacowane są na 300 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Zgodnie z założeniami, w szczytowym roku produkcji wydobycie ze złoża przypadające na PGNiG wyniesie około 0,5 mld m sześc. gazu ziemnego, który trafiać będzie do gazociągu Baltic Pipe.

PGNiG Upstream Norway posiada 11,92 procent udziałów w koncesji. Operatorem jest Aker BP, a pozostałymi partnerami Equinor Energy i Wintershall DEA.

Po uruchomieniu eksploatacji Ærfugl liczba złóż, na których PGNiG Upstream Norway prowadzi wydobycie, sięgnęła siedmiu. Prace inwestycyjne i analityczne prowadzone są na czterech kolejnych. Po sfinalizowaniu transakcji, PGNiG Upstream Norway września i nabycia od A/S Norske Shell udziałów w złożach produkcyjnych Kvitebjørn i Valemon na Morzu Północnym powiększy portfolio koncesji, w których posiada udziały, o 4 kolejne koncesje i będzie posiadać udziały w sumie w 32 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Własne wydobycie gazu w Norwegii przez Grupę Kapitałową PGNiG wzrośnie w 2021 roku do 0,9 mld m sześc., a więc będzie o ok. 30 procent większe niż zakładały dotychczasowe prognozy.

NPD/Bartłomiej Sawicki