PGNiG Termika patrzy pozytywnie na transformację energetyczną sektora

Prezes Zarządu PGNiG Termika S.A. Andrzej Gajewski wziął udział w prezentacji raportu Polskiego Towarzystwa Energetyki Cieplnej (PTEC) poświęconego wpływowi regulacji UE na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce.

Podczas prezentacji Gajewski podkreślił, że transformacja sektora ciepłowniczego będzie kosztować od 299 do 469 miliardów złotych do roku 2050. Wydatki te będą dotyczyć trzech głównych obszarów: majątku wytwórczego, czyli ciepłowniczych systemów wytwarzania, majątku dystrybucyjno-przesyłowego oraz modernizacji budynków.

W trakcie dyskusji przedstawiciele spółek ciepłowniczych zaznaczali konieczność budowy magazynów ciepła, także wytwarzanego w technologii Power to Heat. PTEC wskazuje na kogenerację (CHP) gazową jako najbardziej optymalną technologię w dużych systemach ciepłowniczych, uzupełnianą przez odnawialne źródła energii (OZE) oraz ciepło z urządzeń Power to Heat, takich jak kotły elektrodowe. Przejście CHP na gazy zdekarbonizowane nie będzie wymagało budowy nowych źródeł.

Andrzej Gajewski zwrócił uwagę na rolę akumulatorów ciepła dla stabilizacji stołecznego systemu ciepłowniczego, podając przykład akumulatora działającego w elektrociepłowni Siekierki. Wkrótce rozpocznie się budowa największego w Europie akumulatora ciepła w EC Żerań o pojemności 61 milionów litrów, a kolejny jest planowany na Siekierkach.

Najważniejszym projektem inwestycyjnym związanym z zastępowaniem węgla w miksie wytwórczym Termiki jest budowa bloku gazowo-parowego w największej polskiej elektrociepłowni EC Siekierki. Jednostka kogeneracyjna o mocy ponad 550 MWe i 330 MWt ma zostać oddana do eksploatacji w 2030 roku. Obecnie realizowany jest etap przygotowawczy, obejmujący budowę przyłącza gazu do EC Siekierki, na co uzyskano już pozwolenie.

Obecnie ciepło produkowane w warszawskich zakładach Termiki pochodzi z kilku źródeł energii: 61,5 procent mocy cieplnej pochodzi z węgla, 22,5 procent generowane jest z gazu ziemnego, a 16 procent z innych paliw, takich jak biomasa i olej lekki. Olej lekki jest używany głównie w jednostkach szczytowych: ciepłowniach Kawęczyn i Wola, uruchamianych przy wyjątkowo niskich temperaturach.

Andrzej Gajewski poinformował, że dotychczas Termika wydała na transformację około 10 mld zł. „Gaz będzie paliwem przejściowym. Zgodnie z planem neutralności klimatycznej złożonym do KOBIZE, mamy ambicje, by do 2050 r. osiągnąć pełną neutralność emisyjną” – powiedział prezes PGNiG Termika.

PGNiG Termika / BiznesAlert.pl

