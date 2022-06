PGNiG Termika przekazała defibrylator szkole podstawowej na warszawskiej Białołęce Alert

PGNiG Termika przyłączyła się do programu „Serce bije na Białołęce”, w ramach którego różne podmioty i firmy przekazują sprzęt do ratowania życia, który następnie jest umieszczany w przestrzeni publicznej. PGNiG Termika przekazała Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza nowoczesny defibrylator AED o wartości prawie 6 tys. zł.

Fot. PGNiG Termika

– PGNiG Termika jest firmą, która od zawsze przywiązuje ogromną wagę do bezpieczeństwa. Bardzo chętnie i bez chwili wahania postanowiliśmy się włączyć w program „Serce Bije na Białołęce”, którego inicjatorem jest Urząd Dzielnicy Białołęka – powiedział Jarosław Maślany, prezes PGNiG Termika.

Przekazany szkole defibrylator to półautomatyczny AED Philips FRx Standard. Jest to zestaw do ratowania życia, który ze względu na niezawodność i prostotę obsługi doskonale spisuje się w przestrzeni publicznej przy ratowaniu zarówno dorosłych jak i dzieci. To wysokiej jakości urządzenie, które jest intuicyjne, lekkie i wytrzymałe i dlatego tak bardzo chętnie używane przez różnego rodzaju służby ratunkowe. Znakomicie się sprawdza w różnych warunkach.

– Dokonujemy tej darowizny z ogromną przyjemnością – zaznaczył Jarosław Maślany. – PGNiG Termika od lat wspiera inicjatywy takie jak program „Serce Bije na Białołęce”. Przykładamy dużą wagę do dobrych relacji z otoczeniem, w którym funkcjonujemy. W miarę naszych możliwości staramy się też stale wspierać społeczności lokalne oraz ich uzasadnione potrzeby.

PGNiG Termika/Michał Perzyński