Nowy wynalazek PGNiG pozwoli oceniać jakość importowanego LNG Alert

Grupa PGNiG opatentowała własną instalację do pobierania próbek skroplonego gazu ziemnego. Unikatowe na skalę europejską urządzenie pozwoli na kontrolę jakości LNG transportowanego do Polski z zagranicy.



Możliwa jest teraz kontrola jakości zagranicznego LNG

Urządzenie do poboru próbki LNG w celu określenia jakości i czystości tego produktu stanowi kulminację kilkuletniej pracy badawczej i konstrukcyjnej. Zbudowaną instalację można łatwo transportować, a dzięki temu pobierać próbki LNG w każdym miejscu w Polsce. Twórcami wynalazku są Paweł Haudek, Grzegorz Maciejewski i Rafał Winkler.

– Ogromnym wyzwaniem technologicznym, w zakresie badań jakości LNG, jest efektywne pobieranie w pełni reprezentatywnych próbek tego paliwa o temperaturze ok. -160°C. Początkowo planowaliśmy zakup takiego mobilnego urządzenia na rynku, jednak okazało się, że taka instalacja po prostu nie była dostępna komercyjnie i dlatego w 2017 roku uruchomiliśmy własny projekt w tym zakresie – powiedział Arkadiusz Sekściński, wiceprezes ds. rozwoju w PGNiG.

Urządzenie zapewnia wszechstronną kontrolę jakości LNG

Instalacja może mieć szerokie zastosowanie do badania jakości LNG z cystern, jak również tego stosowanego do napędu pojazdów oraz układów tankowania na stacjach regazyfikacji. Może też badać jakość BioLNG wytwarzanego w miejscu jego powstawania i dostarczania czy efektu starzenia się LNG w czasie transportu kołowego. Instalacja może również służyć do pobierania próbek innych cieczy kriogenicznych o temperaturze wrzenia do ok. -196°C.

– Ten wynalazek to przede wszystkim owoc wiedzy inżynierskiej, dzięki której zastosowaliśmy unikatowe rozwiązania technologiczne. To efekt wykorzystania kompetencji i kilkuletnich wysiłków badawczych pracowników Centralnego Laboratorium Pomiarowo Badawczego PGNiG. Jest bezsprzecznym sukcesem naszych innowatorów i przyczyni się do stałego podnoszenia jakości świadczonych usług w zakresie dostaw LNG, a uzyskana ochrona patentowa otwiera nam drogę do komercjalizacji wynalazku – dodaje Arkadiusz Sekściński.

PGNiG/Szymon Borowski