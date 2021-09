PGNIG zwiększa zakupy LNG z USA Alert

Drugiego września 2021 roku PGNIG podpisała aneksy do umów na dostawy LNG od amerykańskiej firmy Venture Global Energy. Umowy mają obowiązywać od 2023 roku.

Podpisanie aneksów skutkuje zwiększeniem wolumenu dostaw LNG na rzecz PGNiG łącznie o 2 mln ton rocznie pochodzących z planowanych terminali skraplania gazu ziemnego:

Calcasieu Pass LNG w Calcasieu Parish – zwiększenie dostaw z 1 mln ton do 1,5 mln ton LNG rocznie przez 20 lat;

Plaquemines LNG w Plaquemines Parish – zwiększenie dostaw z 2,5 mln ton do 4 mln ton LNG rocznie przez 20 lat.

W wyniku podpisania Aneksów łączny wolumen dostaw LNG pochodzących z Venture Global Plaquemines LNG, oraz Venture Global Calcasieu Pass, wyniesie 5,5 mln ton LNG rocznie, co odpowiada łącznemu wolumenowi około 7,4 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin obecny na wydarzeniu poinformował o tym, że dzięki prawie 10 mld m sześc. dostaw gazu skroplonego do Polski, dostawom 10 mld m sześc. rocznie przez gazociąg Baltic Pipe oraz wydobyciu krajowemu sięgającemu 5 mld m sześc. rocznie Polacy będą mogli po 2022 roku nie korzystać z dostaw ze Wschodu. – Pracujemy aby sto procent dostaw gazu do Polski płynęło z innych kierunków – zapewnił Sasin.

– PGNIG jest głównym partnerem Venture Global Energy w terminalach Calcasieu Pass i Plaquemines. W tym drugim jesteśmy pierwszym klientem. Kontrakt jest podpisany w formule Free on Board (FOB), co powoduję, że będziemy mogli eksportować gaz do dowolnego miejsca na świecie przy wykorzystaniu czterech metanowców, które PGNIG wydzierżawiło na swoje potrzeby – zdradził prezes PGNiG Paweł Majewski.

Wojciech Jakóbik/Mariusz Marszałkowski