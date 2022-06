Pyzik: Sytuacja się uspokoi, gdy węgiel przypłynie do Polski Bezpieczeństwo

Według wiceministra aktywów państwowych sytuacja na rynku węgla doświadczonym niedoborami i rekordowymi cenami ustabilizuje się gdy do Polski dotrze węgiel spoza Rosji drogą morską.

Węgiel. Fot. Węglokoks

– Wydaje się, że ilość węgla która jest niezbędna na zimę dotrze do Polski na czas. Na rynku obserwujemy efekt kuli śnieżnej, chaos. Rząd robi wszystko żeby ustabilizować sytuację. Jak tylko węgiel zacznie dopływać do polskich portów, a potem dojdzie do jego dystrybucji, sytuacja się uspokoi. Ludzie się napędzili i prawdopodobnie kupili ilości węgla, które nie są im potrzebne, z tak zwaną górką – powiedział wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik w odpowiedzi na sytuację na rynku węgla po wprowadzeniu embargo unijnego na dostawy z Rosji po jej ataku na Ukrainę.

– Liczymy na to, że ministerstwo klimatu i środowiska stanie na wysokości zadania zaspokajając potrzeby wszystkich ciepłowni, zwłaszcza tych najmniejszych, natomiast spółki Skarbu Państwa, podległe ministerstwu aktywów państwowych, uczestniczą w akcji importowania węgla. Państwo polskie jest przygotowane do jakichkolwiek działań, które wspomogą i ochronią bilans energetyczny naszego kraju, bo to również oznacza ochronę bezpieczeństwa narodowego – dodał wiceminister Pyzik w Gdyni w rozmowie z BiznesAlert.pl.

Opracowali Wojciech Jakóbik i Mariusz Marszałkowski