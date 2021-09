PKN Orlen chce kupić nowoczesną lokomotywę wodorową Alert

Lokomotywa wodorowa. Źródło: PESA

PKN Orlen poinformował, że planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Jest to możliwe dzięki współpracy z PESA Bydgoszcz.

Pierwsza polska lokomotywa wodorowa została zaprezentowana przez PESA podczas Targów Trako w Gdańsku.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek stwierdził, że nabycie takiego składu to krok w kierunku wykorzystania na dużą skalę zeroemisyjnego paliwa wodorowego w transporcie kolejowym.

Orlen podał, że lokomotywa wodorowa, którą zamierza nabyć to prototyp. Jego produkcja właśnie się zakończyła. – Pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która po modernizacji zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd. Minimalistyczna stylistyka bryły pojazdu nawiązuje do aktualnych trendów. Jej udźwig to ok. 3200 ton, a dobowe zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 170 kg. Lokomotywa jest wyposażona w dwa symetryczne punkty tankowania, co pozwoli na szybsze zapełnianie zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową. Lokomotywa została również wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz antykolizyjny system rozpoznawania przeszkód. PKN Orlen pracuje ponadto nad układem tankowania wodoru do tej lokomotywy – czytamy w komunikacie.

PKN Orlen/PESA/Jędrzej Stachura