Klient Orlenu może mieć swojego wideo-asystenta, w role których wcielili się sportowcy

Lekkoatletka Justyna Święty i kierowca rajdowy Mikołaj „Miko” Marczyk zostali wideo-asystentami Orlenu. To zwrot ku mikroprzedsiębiorcom, którzy chcą uczestniczyć w programie bezgotówkowych płatności za paliwo oraz produkty i usługi.

Orlen wprowadza wideoasystentów

Orlen wprowadza usługę wirtualnego wideobota żeby ułatwić uczestnictwo w programie dla mikroprzedsiębiorstw Mikroflota. Skylight Akcelerator to innowacja wprowadzająca usługę wideo-asystenta, do którego można uzyskać dostęp przez zeskanowanie kodu QR umieszczonego m.in przy kasach, na lustrach oraz w przestrzeni Stop Cafe. Dalej, odbiorca zostaje przekierowany do wideo-asystenta, którego współtworzą znani sportowcy. W role wprowadzających do programu Mikroflota wcielili się lekkoatletka Justyna Święty oraz kierowca rajdowy Mikołaj „Miko” Marczyk.

Dzięki programowi, mikroprzedsiębiorcy mogę płacić na stacjach Orlenu bezgotówkowo przez płatność w aplikacji mFLOTA, gdzie można też skorzystać z usługi zbiorczej faktury. W opanowaniu aplikacji oraz zrozumieniu programu pomagają wirtualni asystenci, co ma ułatwić klientom korzystanie z nowej usługi.

Program ORLEN Skylight Accelerator działa już prawie rok. W tym czasie zrealizowano cztery rundy naboru, w ramach których wpłynęło około 260 aplikacji od startupów z Polski i zagranicy. Orlen zdecydował się na wprowadzenie 14 z nich.

