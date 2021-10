PKN Orlen podpisał list intencyjny ws. Mazowieckiej Doliny Wodorowej Alert

PKN Orlen fot. BiznesAlert.pl/Bartłomiej Sawicki

PKN Orlen podpisał list intencyjny, wspólnie z 24 innymi podmiotami, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Produkowany w niej wodór będzie wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Koncern jako lider tego projektu jest odpowiedzialny m.in. za określenie celów Doliny i przygotowanie strategii jej działania. Zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych wpisuje się w dążenie PKN Orlen do osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku.

– Inwestujemy w rozwój innowacyjnych technologii, które będą budowały wartość Grupy ORLEN w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Kierunkiem, który nas szczególnie interesuje jest technologia wodorowa. PKN ORLEN już teraz jest jednym z trzech jego największych producentów w Europie. Naszym priorytetem jest rozwijanie technologii produkcji zielonego wodoru, powstającego z odnawialnych źródeł energii. Dlatego inicjujemy powstanie Mazowieckiej Doliny Wodorowej, która będzie skutecznym wsparciem w osiągnięciu tego celu. Integracja biznesu ze światem nauki pozwoli realizować inwestycje wodorowe na dużą skalę, przyczyniając się do rozwoju krajowego przemysłu i wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Zgodnie z Krajowym Planem Odbudowy, w Polsce powstanie co najmniej pięć Dolin Wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Każda z Dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Dotąd podpisane zostały już listy intencyjne w sprawie powołania trzech Dolin: Mazowieckiej, będącej jednocześnie jednostką centralną, a także Dolnośląskiej i Podkarpackiej. Trwają prace nad powołaniem kolejnych dwóch Dolin: Śląskiej i Wielkopolskiej.

– PKN Orlen koncentruje się na produkcji zielonego wodoru, dlatego dla nas cenna będzie współpraca w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej z partnerami, którzy mają już doświadczenie w jego wykorzystaniu jako źródła energii odnawialnej. Działalność Doliny umożliwi prowadzenie prac inwestycyjnych i wdrożeniowych, a także naukowo-badawczych, które jeszcze bardziej przyspieszą rozwój technologii wodorowej, jednocześnie w pełni wykorzystując lokalny potencjał gospodarczy – mówi Józef Węgrecki, członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych.

Mazowiecka Dolina Wodorowa będzie opierać się na czterech filarach, które przyczynią się do efektywnego rozwoju i upowszechniania technologii wodorowych w polskiej gospodarce. Za główny przyjęto budowę łańcucha wartości wodoru w obszarze Mazowsza, czego przykładem są planowane do wdrożenia przez PKN Orlen pierwsze projekty wodorowe, m.in. huby wodorowe w Płocku i Ostrołęce, prototypowa lokomotywa wodorowa oraz stacje tankowania wodoru. Pozostałe filary to realizacja projektów badawczo-rozwojowych, stworzenie systemowych rozwiązań dla kształcenia wyspecjalizowanych kadr i prowadzenie działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.

Obecnie na świecie istnieje 36 Dolin Wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie. PKN Orlen w ramach prac na rzecz rozwoju technologii wodorowych tylko na terenie Mazowsza planuje inwestycje w źródła wytwarzania nisko- i zeroemisyjnego wodoru w Płocku i Ostrołęce. Ponadto we Włocławku i Trzebini powstają instalacje wytwarzania paliwa wodorowego w jakości automotive. Koncern rozpoczął też postępowania przetargowe na budowę pierwszych polskich stacji tankowania wodoru zlokalizowanych w Poznaniu i Katowicach.

Mazowiecką Dolinę Wodorową będą tworzyć: PKN Orlen, Agencja Rozwoju Przemysłu, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, TOYOTA Motor Poland Company Limited, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz, ALSTOM KONSTAL, SIEMENS ENERGY, Solaris Bus & Coach, Komunikacja Miejska Płock, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, UNIQATE, Stomil Bydgoszcz, „NanoSpaceLab”, Instytut Informatyki i Optoelektroniki, Politechnika Łódzka, Urząd Dozoru Technicznego.

PKN Orlen/Michał Perzyński