Orlen zapowiada remonty w zakładach petrochemicznych w Płocku i Włocławku Alert

fot. BiznesAlert.pl

W najbliższych dniach rozpoczną się postoje remontowe niektórych instalacji petrochemicznych w zakładach należących do Grupy Orlen w Płocku i we Włocławku. Koncert zapewnia, że nie będą one miały wpływu na zdrowie mieszkańców czy stan środowiska naturalnego.

Remonty w zakładach PKN Orlen

Informując we wtorek o planowanych postojach w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku oraz w zakładzie PTA – kwasu tereftalowego we Włocławku, koncern podkreślił, że operacje zatrzymywania oraz ponownego uruchamiania instalacji prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.- Grupa Orlen w najbliższych dniach rozpocznie kolejne postoje remontowe niektórych instalacji petrochemicznych w Płocku i Włocławku. Nie będą one miały wpływu na otoczenie, w tym na zdrowie mieszkańców czy stan środowiska naturalnego – oznajmił we wtorkowym komunikacie PKN Orlen.

Jak wyjaśnił koncern, na terenie zakładu PTA we Włocławku 10 czerwca rozpocznie się planowy, okresowy przegląd i remont całej instalacji produkcyjnej, a planowany termin zakończenia prac to 15 lipca. Natomiast na terenie zakładu produkcyjnego spółki w Płocku 13 czerwca nastąpi zatrzymanie instalacji PX – paraksylenu, przy czym okres jej wyłączenia przewidywany jest do 6 lipca. PKN Orlen zapewnił, że w związku z postojami „wszystkie prace będą wykonywane pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technologów i służb odpowiedzialnych za ochronę środowiska”. Dodał zarazem, że w przypadku instalacji paraksylenu w jego zakładzie głównym w Płocku, „w związku z koniecznością jej opróżnienia i przygotowania do prac remontowych, w dniach 13-14 czerwca mogą wystąpić okresowo zwiększone płomienie na pochodniach”.

PKN Orlen jest największym w Polsce podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej, a w Płocku znajduje się jego główny zakład produkcyjny. W 2011 r. spółka oddała do użytku, wybudowany za ponad 1 mld euro, kompleks produkcyjny PX/PTA, jak informowała wówczas, najnowocześniejszy i najwydajniejszy w Europie. Uruchamiając oba obiekty – instalację PX w Płocku i PTA we Włocławku – koncern podawał, że moce produkcyjne instalacji PX wynoszą 400 tys. ton paraksylenu rocznie, a instalacja PTA ma zdolność produkcyjną 600 tys. ton kwasu tereftalowego rocznie, co stanowi 20 proc. europejskiej produkcji.

Polska Agencja Prasowa